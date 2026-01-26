Wygrała z Igą Świątek w Australian Open. Teraz została pozbawiona marzeń

To była jedna z największych niespodzianek ostatnich lat, jeśli mowa o turniejach rangi Wielkiego Szlema. Madison Keys dokonała jednak tego, do czego tak długo dążyła. Właśnie na kortach Australian Open, na początku 2025 roku, sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Amerykanka w Melbourne spełniła swoje marzenia.

Madison Keys odpadła z turnieju. To ona pokonała Igę Świątek

Choć reszta sezonu 2025 nie była już tak udana dla reprezentantki USA, Keys z nadziejami przyjeżdżała do miejsca, w którym wydarzyło się dla niej tak wiele dobrego. Warto dodać, że w drodze po ubiegłoroczny tytuł, Keys najpierw w półfinale ograła po kapitalnej bitwie Igę Świątek (numer 2 na świecie), a następnie w finałowej batalii liderkę światowych list i wielką faworytkę – Arynę Sabalenkę.

Swoje kolejne podejście w Melbourne Keys zakończyła jednak na etapie 1/8 finału. Amerykanka, rozstawiona w turnieju z numerem 9, przegrała ze swoją rodaczką. Co ciekawe, Jessica Pegula (6. WTA) to aktualnie trzecia żeńska rakieta Stanów Zjednoczonych – po Coco Gauff (3. WTA) i Amandzie Anisimovej (4. WTA).

W starciu z obrończynią tytułu udowodniła, że ma obecnie większy repertuar i zasłużenie awansowała do ćwierćfinału imprezy. W najlepszej ósemce AO 2026 Pegula zmierzy się… z kolejną Amerykanką, wspomnianą Anisimową. To istotne z perspektywy polskich kibiców, mowa o tej części turniejowej drabinki, w której znajduje się Iga Świątek.

Jeśli Polka nadal będzie wygrywać, w półfinale zmierzy się właśnie ze zwyciężczynią meczu Pegula – Anisimowa. Z tą drugą Świątek w ubiegłym roku grała dwukrotnie w wielkoszlemowym wydaniu. W pamiętnym finale Wimbledonu Polka rozbiła Amerykankę, za to Anisimowa wzięła rewanż „u siebie”, w trakcie US Open.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Wiadomo już jednak, że reprezentantka USA tytułu nie obroni, odpadając na etapie 1/8 finału imprezy. Szykuje się zatem nowa mistrzyni w Melbourne, na otwarcie 2026 roku.

