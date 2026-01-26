Ważne wieści ws. Igi Świątek z Australii. Spełnił się czarny scenariusz

Jelena Rybakina, niezależnie od tego, gdzie rozgrywany jest turniej, niemal zawsze zaliczana jest do grona faworytek. Co prawda Kazaszka nie jest tak regularna w swojej grze, jak w ostatnich latach m.in. Iga Świątek, Aryna Sabalenka czy Coco Gauff – tj. czołowa trójka rankingu WTA, ale z pewnością ma swoje mocne, tenisowe argumenty.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę. Polkę czeka trudna przeprawa!

Spoglądając na drabinkę turniejową, można było zakładać, że jeśli obejdzie się bez niespodzianek, to Iga Świątek trafił właśnie na Rybakinę. Scenariusz faktycznie się sprawdził, obie panie najprawdopodobniej zagrają w ćwierćfinale imprezy w Melbourne. W momencie publikacji tego tekstu pewna awansu jest już bowiem Kazaszka.

Rybakina w poniedziałkowy (tj. 26 stycznia) poranek, spoglądając na polskie zegarki, pokonała w nieco ponad godzinę Belgijkę Elise Mertens. Przeciwniczka zdołała w dwusetowym spotkaniu urwać tylko cztery gemy. Rybakina ostatecznie wygrała 6:1, 6:3 – pieczętując tym samym swoje miejsce wśród najlepszych ośmiu singlistek Australian Open 2026.

Dlaczego to złe wieści dla Polki? Mecze z Rybakiną rozgrywane są na twardych warunkach dla obu tenisistek. Jeśli Kazaszka ma swój dobry dzień, potrafił właściwie wygrać z każdą tenisistką na świecie. Rybakina pokazała to, chociażby w trakcie ubiegłorocznego turnieju WTA Finals. Gdzie w gronie najlepszych zawodniczek sezonu – nie miała sobie równych.

Po drodze ogrywając... Igę Świątek. Tamto spotkanie zakończyło się zresztą surową lekcją dla Polki. Po wygranej pierwszej partii 6:3, w kolejnych Świątek została wręcz zmieciona z kortu, przegrywając z Rybakiną 1:6, 0:6.

Na 11 dotychczas rozegranych spotkań, Polka wygrała z Kazaszką sześciokrotnie.

twitter

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Wiadomo już jednak, że reprezentantka USA tytułu nie obroni, odpadając na etapie 1/8 finału imprezy. Szykuje się zatem nowa mistrzyni w Melbourne, na otwarcie 2026 roku.

Czytaj też:

Wygrała z Igą Świątek w Australian Open. Teraz została pozbawiona marzeńCzytaj też:

Kamil Stoch nie wytrzymał po kompromitacji. Nazwał rzeczy po imieniu