Iga Świątek liczy na przełamanie. Polka nie trafiła jednak szczęśliwie

Polska tenisistka swój ostatni turniej musiała zakończyć przedwcześnie, ze względu na problemy zdrowotne. Iga Świątek nie wygrała bowiem z wirusem, który okazał się na tyle poważny, że tenisistka musiała skreczować w trakcie rywalizacji w Madrycie (WTA 1000). Z pewnością nie tak Polka wyobrażała sobie występ w słonecznej Hiszpanii.

Ostatecznie turniej w Madrycie padł łupem Marty Kostiuk. Ukrainka dosyć niespodziewanie sięgnęła po końcowy triumf, wygrywający tym samym po raz pierwszy w karierze zmagania rangi WTA 1000.

WTA 1000 Rzym: Z kim Iga Świątek zagra swój mecz?

Po Madrycie czas na inną europejską stolicę – tym razem na Półwyspie Apenińskim. W poniedziałek (tj. 4 maja) oficjalnie zaprezentowano turniejowe drabinki. Z kim zagra Iga Świątek?

Polka w I rundzie ma wolny los, ze względu na rozstawienie z numerem 4. Następnie przyjdzie czas skonfrontować się ze zwyciężczynią rywalizacji Darii Kasatkiny i Caty McNally. Co ciekawe, w tej samej części drabinki znajduje się Jelena Rybakina.

Kazaszka, która w sezonie 2026 wygrała m.in. Australian Open, to najpoważniejsze wyzwanie dla Świątek – spoglądając na tę stronę turniejowej układanki. Zgodnie z przewidywaniami, na otwarcie nowego tygodnia Świątek wskoczyła na miejsce numer 3 w światowym rankingu. Polka wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff. Rybakina jest na drugiej pozycji w tym zestawieniu.

Po drugiej stronie czeka za to m.in. liderka rankingu WTA – Aryna Sabalenka.

W Rzymie zaprezentują się jeszcze dwie inne reprezentantki Polski. Magdalena Fręch zagra w I rundzie z Alexandrą Ealą, natomiast Magda Linette zmierzy się z Tatjaną Marią. Trzeba przyznać, w obu przypadkach – los nie był zbył łaskawy dla polskich tenisistek.

Początek grania w Rzymie już od wtorku, tj. 5 maja.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

