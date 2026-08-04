Aryna Sabalenka otwarta na testy płci tenisistek. „Chętnie to zrobię”

Nowe przepisy zostały wprowadzone od końcówki lipca b.r., stanowiąc swoistą rewolucję w żeńskim tenisie. WTA zdecydowało bowiem, że zostaną przeprowadzone jednorazowe, obowiązkowe testy genetyczne wśród tenisistek.

Dotychczas Women's Tennis Association, czyli organizacja odpowiedzialna za najważniejsze, tenisowe rozgrywki kobiet, była w wyżej wymienionym kontekście bardziej liberalna. Zezwalała na udział w rywalizacji kobiet transpłciowych, jeśli te deklarowały żeńską płeć od co najmniej czterech lat. Dodatkowo konieczny był obniżony poziom testosteronu i zgadzając się na procedury testowania.

Dokładnie od 21 lipca sytuacja uległa kompletnej zmianie za sprawą zmian regulaminu.

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Teraz rzeczywistość jest taka, że WTA będzie obowiązkowo wykonywać test wśród zawodniczek na obecności tzw. genu SRY, odpowiadającego za rozwój cech męskich w fazie prenatalnej.

Zwolenniczką tej decyzji jest Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu WTA.

– Myślę, że bardzo ważne jest, aby zachować uczciwość w tourze. To jasne, że biologicznie mężczyźni są o wiele silniejsi od kobiet, więc wydaje mi się, że niesprawiedliwe byłoby, gdyby kobieta miała rywalizować z biologicznym mężczyzną [...] Podjęcie tej decyzji zajęło WTA trochę czasu, ale popieram to. Skupiam się na sobie, swoich celach. Jeśli będą chcieli wszystkich przetestować, chętnie to zrobię. To uczciwe i niech tak już zostanie – powiedziała Białorusinka.

Co w sytuacji, jeśli tenisistka nie zdecyduje się na poddanie testowi płci? WTA rozpocznie tzw. postępowanie dyscyplinarne, a dodatkowo taka zawodniczka zostanie zawieszona w prawach startu w turniejach tej organizacji. Więc jest to tak naprawdę droga w jedną stronę, jeśli chce się uniknąć ew. konsekwencji i wielomiesięcznej (jak można zakładać) przerwy w graniu.

Testy mają odbyć się w lipcu i sierpniu b.r.

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