Aryna Sabalenka otwarta na testy płci tenisistek. „Chętnie to zrobię”
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Tenis

Aryna Sabalenka otwarta na testy płci tenisistek. „Chętnie to zrobię”

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Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka Źródło: Newspix.pl / Abaca
Aryna Sabalenka zabrała głos ws. głośnej decyzji WTA, dotyczącej testów płci tenisistek. Liderka światowego rankingu jest zwolenniczką ich wprowadzenia.

Nowe przepisy zostały wprowadzone od końcówki lipca b.r., stanowiąc swoistą rewolucję w żeńskim tenisie. WTA zdecydowało bowiem, że zostaną przeprowadzone jednorazowe, obowiązkowe testy genetyczne wśród tenisistek.

Dotychczas Women's Tennis Association, czyli organizacja odpowiedzialna za najważniejsze, tenisowe rozgrywki kobiet, była w wyżej wymienionym kontekście bardziej liberalna. Zezwalała na udział w rywalizacji kobiet transpłciowych, jeśli te deklarowały żeńską płeć od co najmniej czterech lat. Dodatkowo konieczny był obniżony poziom testosteronu i zgadzając się na procedury testowania.

Dokładnie od 21 lipca sytuacja uległa kompletnej zmianie za sprawą zmian regulaminu.

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Teraz rzeczywistość jest taka, że WTA będzie obowiązkowo wykonywać test wśród zawodniczek na obecności tzw. genu SRY, odpowiadającego za rozwój cech męskich w fazie prenatalnej.

Zwolenniczką tej decyzji jest Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu WTA.

– Myślę, że bardzo ważne jest, aby zachować uczciwość w tourze. To jasne, że biologicznie mężczyźni są o wiele silniejsi od kobiet, więc wydaje mi się, że niesprawiedliwe byłoby, gdyby kobieta miała rywalizować z biologicznym mężczyzną [...] Podjęcie tej decyzji zajęło WTA trochę czasu, ale popieram to. Skupiam się na sobie, swoich celach. Jeśli będą chcieli wszystkich przetestować, chętnie to zrobię. To uczciwe i niech tak już zostanie – powiedziała Białorusinka.

Co w sytuacji, jeśli tenisistka nie zdecyduje się na poddanie testowi płci? WTA rozpocznie tzw. postępowanie dyscyplinarne, a dodatkowo taka zawodniczka zostanie zawieszona w prawach startu w turniejach tej organizacji. Więc jest to tak naprawdę droga w jedną stronę, jeśli chce się uniknąć ew. konsekwencji i wielomiesięcznej (jak można zakładać) przerwy w graniu.

Testy mają odbyć się w lipcu i sierpniu b.r.

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Opracował:
Źródło: X / @lequipe / @WTA