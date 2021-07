Tokio 2020. Polscy siatkarze zaczną turniej od starcia z Iranem. Przedstawiamy terminarz

Polscy siatkarze zajęli drugie miejsce podczas ostatniej Ligi Narodów, co stawia ich w gronie faworytów do medalu olimpijskiego. O tym, że aktualni mistrzowie świata będą pretendentami do miejsca na podium, mówi się już od dłuższego czasu. Teraz pozostaje im jedynie udowodnić, że są w stanie sprostać stawianym przed nim oczekiwaniom i przywieźć z Japonii krążek.

Podopieczni Vitala Heynena najpierw rozegrają fazę grupową, w której zmierzą się z pięcioma zespołami. Cztery najlepsze ekipy awansują do ćwierćfinału, gdzie najlepsza reprezentacja z grupy A zagra z czwartą drużyną z grupy B. Drugi zespół z tej grupy zagra z drugim lub trzecim zespołem grupy B, o czym zadecyduje losowanie. Czwarta drużyna grupy A zmierzy się ze zwycięzcą grupy B, w której grają Brazylijczycy, Tunezyjczycy, Rosjanie, Argentyńczycy, Amerykanie i Francuzi.

Kiedy grają Polacy?

Biało-Czerwoni swoje zmagania rozpoczną już 24 lipca. Poniżej przedstawiamy rozpiskę wszystkich meczów Polaków. Podane godziny dotyczą polskiej strefy czasowej:

Polska – Iran (24 lipca, godz. 12:40)

Polska – Włochy (26 lipca, godz. 7:20)

Polska – Wenezuela (28 lipca, godz. 9:25)

Japonia – Polska (30 lipca, godz. 7:20)

Polska – Kanada (1 sierpnia, godz. 2:00)

Faza pucharowa:

Ćwierćfinały (3 sierpnia, początek meczów o 2:00, 6:00, 10:00 i 14:30)

Półfinały (5 sierpnia, początek meczów o 6:00 i 14:00)

Mecz o trzecie miejsce (7 sierpnia, godz. 6:30)

Finał (7 sierpnia, godz. 14:15)

