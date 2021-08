Tadeusz Michalik w półfinale igrzysk olimpijskich! Łzy po wielkim sukcesie Polaka

Tadeusz Michalik świetnie rozpoczął swoją przygodę z zapasami klasycznymi w kategorii 97 kilogramów. Polak wygrał już dwa pojedynki i awansował do półfinału, w którym zmierzy się z Rosjaninem Musą Jewłojewem.

Droga do półfinału

Swoją drogę do półfinału Tadeusz Michalik rozpoczął od pojedynku z Turkiem Haikelem Achourim. Polak zdobył nad swoim rywalem 10-puntkową przewagę (10:0), co w tej dyscyplinie sportu oznacza automatyczne zwycięstwo. W drugiej walce przyszło Biało-Czerwonemu zmierzyć się z Amerykaninem Tracym Hancockiem. W pierwszej rundzie przeciwnik naszego zawodnika wyszedł na prowadzenie 1:0. Druga partia należała już jednak do Polaka. Michalik ruszył agresywnie na oponenta i ostatecznie zwyciężył 4:3. W półfinale zmierzy się z Musą Jewłojewem, dwukrotnym mistrzem świata i Europy.

Wzruszony Michalik

Po swoim ćwierćfinałowym występie Michalik w rozmowie z TVP pokazał swoim zachowaniem, jak wiele dla niego znaczył awans do półfinału. - Nie mów tak, bo zaraz się popłaczę. Masakra - zareagował zapaśnik na przypomnienie ze strony dziennikarza, że zawodnik awansował do półfinału. - Dałem z siebie wszystko i się udało - dodał łamiącym się głosem Michalik. Do półfinałowej walki dojdzie jeszcze w poniedziałek, około godziny 11:35.

