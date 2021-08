Ćwierćfinałowe starcie Biało-Czerwonych. O której oglądać mecz naszych siatkarzy?

Polska – Francja to ostatni ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwoni od 40 lat nie są w stanie przejść ćwierćfinału tej prestiżowej imprezy. Teraz jesteśmy głównymi faworytami do medalu, ale ćwierćfinał z Trójkolorowymi nie będzie należał do najłatwiejszych.

Reprezentacja Polski wygrała fazę grupową igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwoni rozpoczęli swoje zmagania w Japonii od wpadki, ponieważ przegrali 2:3 z Iranem, który ostatecznie nie zdołał wejść do fazy pucharowej turnieju. Podopieczni Vitala Heynena zaliczyli potem cztery pewne wygrane z rzędu: 3:0 z Włochami, Japonią i Kanadą i 3:1 z Wenezuelą. Przewaga psychologiczna Francuzów? Reprezentacja Francji zmierzyła się z Polską podczas tegorocznej Ligi Narodów. Trójkolorowi wygrali wtedy z Polakami, mimo że Ci drudzy podczas całych zawodów przegrali do tej pory raptem dwa razy. Ngapeth i spółka pokonali naszą reprezentację 3:2 i może to być dla nich dodatkowa motywacja w kwestii wtorkowej walki z Biało-Czerwonymi na tokijskich parkietach. Data i godzina spotkania Początkowo mecz miał się odbyć o godzinie 9 czasu lokalnego, czyli o 2 w nocy patrząc z perspektywy Polaków. Vital Heynen był zadowolony z tego powodu, ponieważ część jednostek treningowy przygotowywał tak, aby nasi reprezentanci byli przyzwyczajeni do grania o wczesnej porze. Tymczasem w ostatniej chwili organizatorzy zmienili godzinę meczu Biało-Czerwonych o ponad 12 godzin. Mecz odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 14:30 czasu polskiego. Batalię o półfinał będzie można oglądać na TVP Sport i Eurosport 1. Czytaj też:

