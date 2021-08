Aleksandra Mirosław z rekordem świata! Wspaniały wyścig na czas Polki

W środę 4 sierpnia odbyły się eliminacje w trzech konkurencjach wspinaczkowych: wyścigu na czas, boulderingu i prowadzeniu. Wszystkie trzy składają się na wspólny wynik do klasyfikacji ogólnej. Polska mistrzyni świata z 2018 i 2019 roku najlepiej zaprezentowała się we wspinaczce na czas. Zawodniczka otarła się o rekord świata, ponieważ z czasem 6,97 zabrakło jej 0.01 do najlepszego wyniku globu.

Pierwsza konkurencja finału z rekordem

Wyścig na czas odbywa się w finale w formie eliminacji. Polka bez problemu wygrała swój ćwierćfinał z Koreanką Chaehyun Seo (czas 7.49 sekundy). O finał walczyła z doświadczoną Japonką Akiyo Noguchi. Podczas tego pojedynku zaprezentowała się jeszcze lepiej i z czasem 7,03 pokonała Azjatkę. W finale zmierzyła się z reprezentantką Francji Anouck Jaubert. Tam Mirosław zaprezentowała się fantastycznie, ponieważ nasza zawodniczka pobiła rekord świata. Po występie Biało-Czerwonej najlepszym wynikiem globu jest 6,84.

Kiedy następne konkurencje?

Przed reprezentantką Polski jeszcze dwie konkurencje: bouldering i prowadzenie. Pierwsza z nich rozpocznie się o 11:30, a druga o 14:10. Mirosław po pierwszej konkurencji jest pierwsza, więc zdobyła jeden punkt. Pozycja z pierwszej konkurencji będzie mnożona przez pozycje z drugiej i trzeciej, w wyniku czego powstanie punktacja. Zawodniczka z najmniejszą liczbą punktów wygra złoto olimpijskie.

