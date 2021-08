Koniec zmagań w pięcioboju nowoczesnym. Anna Maliszewska poprawiła się o osiem pozycji

Reprezentantka Polski Anna Maliszewska rozpoczęła zmagania w pięcioboju nowoczesnym od szermierki. Tam Polka wygrała 18 na 25 pojedynków. Początek konkurencji był dla Polki nie najlepszy, ponieważ w pewnym momencie miała bilans 3-10. Jednak później zawodniczka się poprawiła i zakończyła zmagania na 16. miejscu.

Pływanie i runda bonusowa szermierki

Drugą konkurencją było pływanie na 200 metrów, a w nim naszej reprezentantce nie poszło dobrze. Zawodniczka zajęła 4. miejsce w swojej turze z czasem 2:17,23. Później odbyła się runda bonusowa w szermierce, ale tam Biało-Czerwona nie zdołała poprawić swojej pozycji. Nasza zawodniczka po dwóch konkurencjach i rundzie bonusowej zajmuje 17. pozycję. Na czele zestawienia znajdowała się Niemka Annika Schleu. Następną konkurencją była jazda konna.

Jazda konna i bieg ze strzelaniem

Podczas jazdy konnej polska zawodniczka zaczęła od zatrzymania, czyli nieodpowiedniego doprowadzenia konia do przeszkody, przez co ten odmówił skoku. Niedługo później Polka popełniła ten sam błąd. Po drodze wystąpiły też parokrotne strącenia przeszkody, przez co odejmowały się kolejne punkty karne. Maliszewska zebrała finalnie 66 punktów karnych i do biegu przystępowała z 28. pozycji.

W biegu reprezentantka Polski nie miała za dużych szans. Zawodniczka zdołała jednak awansować aż o osiem pozycji i ostatecznie zmagania skończyła na 20. miejscu. Złoty medal olimpijski zdobyła Brytyjka Kate French.

