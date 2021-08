Wiemy, kto poniesie polską flagę na ceremonii zamknięcia igrzysk. Wybór chorążego nie może dziwić

Igrzyska olimpijskie w Tokio zostaną zapamiętane przez Biało-Czerwonych kibiców bardzo dobrze. Nasza kadra zdołała zdobyć w Japonii aż 14 medali, co jest najlepszym wynikiem od czasów igrzysk w Sydney (2000 rok). Najwięcej krążków udało się wywalczyć lekkoatletom, ale równie dobrze spisywały się nasze reprezentantki na tokijskich wodach. To jedna z nich została wyznaczona do niesienia polskiej flagi na ceremonii zamknięcia, która rozpocznie się 8 sierpnia o godzinie 13.

Karolina Naja chorążym na ceremonii zamknięcia

Do niesienia polskiej flagi podczas ceremonii zamknięcia wyznaczona została Karolina Naja. Wybór ten niespecjalnie dziwi - Biało-Czerwona zdobyła na tych igrzyskach dwa medale. Kajakarka wywalczyła srebro z Anną Puławską w kategorii K2, a następnie w czwórce z Justyną Iskrzycką i Heleną Wiśniewską udało jej się sięgnąć po brąz.

Medale z Tokio nie są pierwszymi osiągnięciami olimpijskimi w karierze Nai. Zawodniczka ma na swoim koncie już dwa brązowe krążki - z Londynu i Rio, które zdobyła wraz z Beatą Mikołajczyk. W liczbie medali z tego typu imprez zrównała się już z Adamem Małyszem, Kamilem Stochem, czy Robertem Korzeniowskim. Jednego krążka brakuje jej do osiągnięcia na przykład Justyny Kowalczyk. Najwięcej olimpijskich medali ma natomiast na swoim koncie polska lekkoatletka Irena Szewińska. Legendarna zawodniczka ma ich aż siedem.

