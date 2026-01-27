Karol Nawrocki załatwi Polsce igrzyska olimpijskie? Zaskakujące wieści

Okazało się bowiem, że głowa państwa będzie mieć okazję do szczególnego spotkania już podczas trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Co więcej, to inicjatywa samego prezydenta Karola Nawrockiego.

– Z inicjatywy prezydenta RP Karola Nawrockiego w Mediolanie dojdzie do spotkania z przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry, w którym weźmie udział także prezes Radosław Piesiewicz. Pani Prezydent Coventry spotyka się z przedstawicielami różnych państw. To jest właśnie ten moment, o czym cały czas mówimy, że trzeba bywać na igrzyskach. Tam wtedy odbywają wszystkie ważne spotkania – przekazała Katarzyna Kochaniak-Roman, rzeczniczka Polskiego Komitetu Olimpijskiego, cytowana przez „Fakt”.

Igrzyska olimpijskie w Polsce? Padały już trzy deklaracje terminów

Warto przypomnieć, że już we wrześniu 2023 roku, podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem, ówczesny prezydent Andrzej Duda (razem z eks-ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem i prezesem Piesiewiczem) zapowiedzieli, że Polska będzie się ubiegać o organizację igrzysk olimpijskich.

Wówczas mówiono o szansach na IO w Polsce już w 2036 roku. Ostatecznie jednak sprawa nie zakończyła się sukcesem. Już za czasów rządów Koalicji Obywatelskiej ówczesny minister sportu Sławomir Nitras zanegował jakiekolwiek realne możliwości organizacji IO 2023 w Polsce.

Premier Donald Tusk, w sierpniu 2024, powiedział o staraniach organizacji w 2040 lub 2044 roku. Obecny minister sportu Jakub Rutnicki pod koniec 2025 zaznaczył, że któraś z tych dwóch perspektyw (tj. 2040 lub 2044) wydają się być coraz bardziej realne.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

