Kapitalny skok Polki na igrzyskach! Ogromna radość w Predazzo

Polka została po swojej próbie liderką konkursu na półmetku rywalizacji w serii otwierającej konkurs. Pewne jest, że Polka zalicza właśnie najlepszy sezon w swojej karierze. Skoczkini złapała dużą regularność w zawodach Pucharu Świata, gdzie regularnie melduje się w punktowanym gronie uczestniczek.

Jak widać, taka forma została przełożona również na rywalizację olimpijską.

Polka zanotowała naprawdę kapitalną próbę, biorąc pod uwagę obciążenie związane z debiutem na igrzyskach. W bardzo trudnych warunkach Anna Twardosz skoczyła bowiem 96 metrów na normalnej skoczni w Predazzo. Dodatkowo otrzymała aż 18 punktów rekompensaty za wiatr – z czołówki po I serii konkursowej – nikt nie miał trudniejszych warunków do skakania.

Na półmetku sobotniego konkursu Polka znalazła się na ósmym miejscu. Niestety, do serii finałowej nie dostała się druga z reprezentantek Polski – Pola Bełtowska. Młoda zawodniczka skoczyła zaledwie 78 metrów i zajęła ostatnie miejsce w stawce.

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

