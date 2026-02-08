Polka walczy o medal olimpijski! Świetne wieści z igrzysk we Włoszech

Aleksandra Król-Walas to jedna z postaci, które przed startem ZIO 2026 można było stawiać w gronie dużych szans medalowych dla reprezentacji Polski. Polka w połowie stycznia zajęła drugie miejsce w slalomie gigancie równoległym PŚ w bułgarskim Bansku. To było trzecie podium Polki w tym sezonie. Jej zawziętość pozwala sądzić, że zaatakuje w grze o medale.

Pokazują to też jednak światowe listy, gdzie Król-Walas jest najczęściej w czołowej piątce.

ZIO 2026: Aleksandra Król-Walas wysoko w kwalifikacjach. Polka powalczy o medal!

Już pierwszy niedzielny (tj. 8 lutego) przejazd pokazał, że polska snowboardzistka jest w wysokiej dyspozycji. Po pierwszej serii zjazdów Polka zajmowała drugie miejsce (czas 46,37 s) na tzw. czerwonej trasie. Całościowo Król-Walas była za to szósta, sumując również wyniki zawodniczek jadących po trasie niebieskiej, czyli równoległej.

To było dobre otwarcia na trasie w Livigno.

Jak było w drugim przejeździe? Polka potwierdziła wysoką formę, pieczętując miejsce w finale. Król-Walas zakwalifikowała się do najlepszej szesnastki, co więcej, kończąc w czołowej szóstce. Co daje duże nadzieje przed bezpośrednią walką o medale.

Ta rozpocznie się już od godziny 13:00, tego samego dnia, czyli w niedzielne – wczesne popołudnie.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

