Unia Leszno rozpoczyna ligę w najsilniejszym składzie! Świetne wieści o Januszu Kołodzieju

„Mamy ZNAKOMITE wieści. Janusz Kołodziej wystąpi w meczu z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Po przejściu szczegółowych badań w GuardianClinic w Koninie, możemy śmiało powiedzieć, że KAPITAN jest gotowy do rywalizacji” – czytamy na profilu Fogo Unii Leszno na platformie X.

Niezwykła determinacja Kołodzieja

27 marca Janusz Kołodziej zaliczył poważny upadek podczas sparingu w Gorzowie. Wówczas lekarze orzekli, że jest zdolny do dalszej jazdy, ale więcej na tor nie wyjechał. Dzień później Unia Leszno poinformowała w mediach społecznościowych, że Kołodziej doznał urazu mostka. Następnie po kilku dniach komentator sportowy Tomasz Dryła przyznał, że chodzi o złamany mostek, ale zawodnik robi wszystko, by być gotowym do jazdy na inaugurację PGE Ekstraligi.

Kołodziej sam się rehabilitował, robiąc to również w okresie świąt wielkanocnych. Na początku wydawało się, że trudno będzie mu się wykurować już na pierwszy rzecz, ale żużlowcy potrafią pokonać wiele barier.

Dobra sylwetka Kołodzieja na treningu

We wtorek do sieci dodano nagranie Janusza Kołodzieja z pierwszego treningu na torze w Lesznie po kontuzji. Już wtedy było widać, że niespełna 40-letni zawodnik swobodnie pokonuje łuki swojego ukochanego owalu. Jednocześnie wtedy udostępnił na platformie X nagranie, zapraszając kibiców na piątkowy mecz z Tauron Włókniarzem.

Dzień później podczas przedmeczowej konferencji prasowej menedżer Unii Rafał Okoniewski studził optymizm, podkreślając, że w środę lider jego drużyny przechodzi jeszcze w Koninie kompleksowe badania. Tam jednak nie pokazano żadnych przeciwskazań do rozpoczęcia ligi już od pierwszej kolejki.

Oczywiście udział Kołodzieja w meczu z Tauron Włókniarzem (początek o godz. 20:30 w piątek) sprawia, że gospodarze będą mieli dużą szansę na zwycięstwo, a przecież każdy mecz dla Byków na własnym torze jest istotny. Przed nimi bowiem najprawdopodobniej kolejny rok, w którym będą musieli walczyć o utrzymanie.

