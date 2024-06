Mnóstwo debiutów w drużynie marzeń PGE Ekstraligi. Oskar Hurysz wprawił kibiców w osłupienie

W PGE Ekstralidze rozpoczęła się runda rewanżowa. W ósmej kolejce trzy spotkania odbyły się bez przeszkód, a starcie Orlen Oil Motoru Lublin z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz zakończono po dziesięciu biegach z powodu warunków atmosferycznych, które uniemożliwiały odjechanie wszystkich wyścigów. Dlatego też trochę utrudnione było nasze zadanie dotyczące wyboru najlepszych żużlowców minionej serii spotkań. Ostatecznie w gronie siedmiu wybrańców mamy aż sześciu zawodników, którzy jeszcze nigdy nie trafiali do drużyny marzeń. Prezentujemy poniżej zestawienie wyróżnionych rajderów. Liczba z gwiazdką oznacza, po raz który dany zawodnik został wybrany do najlepszego składu kolejki w tym sezonie.

Drużyna marzeń 8. kolejki PGE Ekstraligi

Martin Vaculik (ebut.pl Stal Gorzów) (1)

Aż trudno uwierzyć, ale dopiero pierwszy raz Słowak załapał się do grona wyróżnionych. Podczas spotkania w Toruniu pokazał wielką klasę, zdobywając 13 punktów. Trzykrotnie mijał linię mety na pierwszej pozycji, a pokonali go tylko Emil Sajfutdinow oraz Paweł Przedpełski. Vaculik w biegu z Przedpełskim miał wielką chrapkę na wygraną, ale żużlowiec Apatora się obronił.

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław (1)

Kolejny debiutant w drużynie marzeń. Był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem drużyny z Wrocławia w trakcie wyjazdowego meczu w Zielonej Górze. Wywalczył 15 punktów i bonus, a cała drużyna zdobyła 40 punktów, co musi być dla wicemistrzów Polski sporym rozczarowaniem. Janowski od samego początku spisywał się świetnie, choć kamyczek do jego ogródka wrzucił Oskar Hurysz. Junior Falubazu sensacyjnie wyprzedził kapitana Sparty na dystansie w ósmej gonitwie.

Robert Lambert (KS Apator Toruń) (1)

Janowski był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Sparty w starciu z Falubazem, a to samo możemy powiedzieć o Lambercie, który bronił honoru Apatora Toruń w domowym pojedynku ze Stalą Gorzów. Trzykrotnie wygrywał swoje wyścigi i trzykrotnie przyjechał do mety na drugiej pozycji. Dorobek 15 punktów musi robić wrażenie, bo Brytyjczyk nie notował też żadnych większych wpadek, czego nie można powiedzieć o jego kolegach z zespołu.

Keynan Rew (Fogo Unia Leszno) (1) – U24

Na pozycji zawodnika do lat 24 tym razem mamy Keynana Rew. Australijczyk zaliczył zdecydowanie najlepszy występ w sezonie. W Częstochowie w starciu z Krono-Plast Włókniarzem wywalczył 11 punktów i bonus, będąc sensacyjnym liderem swojego zespołu. Na torze przy ulicy olsztyńskiej czuł się jak ryba w wodzie. Nie dość, że miał ogromną prędkość w motocyklu, to jeszcze umiejętnie obierał ścieżki na częstochowskim owalu. Kibice w Lesznie zapewne częściej życzą sobie takich występów młodego żużlowca z Antypodów.

Jarosław Hampel (NovyHotel Falubaz Zielona Góra) (3)

Do wypełnienia limitu zawodników krajowych w seniorskim zestawieniu potrzeba nam było jeszcze jednego Polaka i wybór padł na niezawodnego Jarosława Hampela. Do ostatniego biegu ostatniego spotkania był praktycznie nieomylny. Dopiero w nim zaliczył wpadkę, przyjeżdżając do mety na czwartej pozycji. Tak czy inaczej, jedenastoma punktami potwierdził swoją klasę i miano lidera Falubazu.

Oskar Hurysz (NovyHotel Falubaz Zielona Góra) (1)

Żużlowiec, który zrobił największą furorę na pozycjach juniorskich. Ktoś może powiedzieć, że w rywalizacji z wicemistrzami Polski zdobył „tylko” sześć punktów, ale były one niezwykle ważne. Mocno pomogły Falubazowi w zdominowaniu Sparty. O jego akcji z ósmego biegu już wspominaliśmy. Wtedy, kiedy goście mieli odrabiać straty, to on wyprzedził na dystansie lidera tegoż zespołu. Wielka sprawa.

Kacper Łobodziński (ZOOleszcz GKM Grudziądz) (1)

Jedyny zawodnik w zestawieniu, który uczestniczył w meczu Orlen Oil Motor Lublin – ZOOLeszcz GKM Grudziądz. W trzech startach zdobył pięć punktów i bonus. W czwartej gonitwie pokonał nie tylko młodzieżowca gospodarzy, ale również Mateusza Cierniaka. Naprawdę pozytywny występ.

Wyniki 8. kolejki PGE Ekstraligi

Z racji tego, iż rozpoczęliśmy rundę rewanżową, to przyznano pierwsze bonusy. Zgarnęły je: Orlen Oil Motor Lublin, ebut.pl Stal Gorzów oraz NovyHotel Falubaz Zielona Góra. W dwumeczu pomiędzy Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa a Fogo Unią Leszno padł remis 90:90, więc dodatkowego punktu nie przyznano.

Wyniki:

Orlen Oil Motor Lublin – ZOOLeszcz GKM Grudziądz 40:20

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno 47:43

NovyHotel Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław 50:40

KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów 40:50

