Wzruszający gest Rosjanina z polskim paszportem. Tak złożył hołd zmarłemu koledze

Andriej Kudriaszow był bardzo lubiany przez kibiców. Przez lata reprezentował Rosję na arenie międzynarodowej, startując choćby w zawodach Drużynowego Pucharu Świata. Miał też polskie obywatelstwo. Całkowicie musiał zrezygnować z kariery, gdy dowiedział się o rozległym nowotworze skóry. Dla sympatycznego zawodnika były organizowane różnorodne zbiórki, które promowali m.in. Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow, czyli rosyjscy mistrzowie, którzy drugi sezon startują z polską licencją.

Śmierć Andrieja Kudriaszowa poruszyła środowisko

Niestety Kudriaszow przegrał walkę z chorobą. Zmarł 18 maja. Z racji tego, jakim był człowiekiem na co dzień, jego odejście poruszyło całe środowisko żużlowe. Wymowne słowa na jego temat mogliśmy przeczytać na profili Kolejarza Opole, czyli jednego z klubów, który reprezentował zawodnik urodzony w Bałakowie.

„Andrieja zapamiętamy jako zawsze uśmiechniętego człowieka, skorego do pomocy i dobrego przyjaciela. Nie mamy słów, żeby opisać żal jaki pozostawił w naszych sercach. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia” – napisano na oficjalnym profilu klubu.

Artiom Łaguta oddał hołd Andriejowi Kudriaszowowi

W mediach społecznościowych specjalnym kewlarem pochwalił się Artiom Łaguta. Indywidualny mistrz świata w przedniej części swojego stroju ma wyszytą podobiznę zmarłego kolegi.

„Kewlar na 2024 gotów. Ten projekt z 2021, kiedy zostałem mistrzem świata, został stworzony specjalnie dla mojego przyjaciela Andrieja Kudriaszowa” – napisał Artiom Łaguta w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że obecnie Łaguta nie jest dopuszczony do startów w cyklu Grand Prix. Na szczęście może uczestniczyć chociaż w meczach ligowych w Polsce. Na co dzień jest oczywiście zawodnikiem Betard Sparty Wrocław, do której przeniósł się w 2021 roku.

