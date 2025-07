Od „Idola” do rządu Tuska. Nowa twarz polskiego sportu

Donald Tusk zakończy trwające wiele tygodni negocjacje z koalicjantami oraz medialne spekulacje i ogłosi zmiany w swoim rządzie. Szczegóły rekonstrukcji poznamy podczas konferencji prasowej, którą zaplanowano na środę 23 lipca na godzinę 10.

Na chwilę obecną wiadomo, że Radę Ministrów czeka spora rewolucja – dojdzie zarówno do roszad personalnych, jak i zmian w samej strukturze rządu. Część resortów zostanie całkowicie zlikwidowana a inne zostaną połączone w tzw. superresorty.

Rekonstrukcja rządu. Sławomir Nitras zdymisjonowany

Jeszcze przed wystąpieniem premiera, ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów do dymisji. Sławomir Nitras postanowił uprzedzić fakty i sam poinformował o swoim odejściu z rządu.

„W tym tygodniu kończy się moja służba w rządzie RP. Wszystkim, z którymi współpracowałem, z którymi los mnie zetknął, szczególnie sportowcom – niskie ukłony i podziękowania. To był zaszczyt i ogromna przyjemność” – przekazał dotychczasowy minister sportu w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jakub Rutnicki nowym ministrem sportu?

Dla resortu sportu rozważane są dwa scenariusze – ministerstwo może zostać połączone z innym resortem np. kultury lub edukacji albo Donald Tusk wyznaczy następcę Sławomira Nitrasa. Według kuluarowych doniesień, jeśli premier zdecyduje się na to drugie rozwiązanie, wówczas sprawy polskiego sportu mają zostać powierzone w ręce Jakuba Rutnickiego.

Jakub Rutnicki pochodzi z Szamotuł w Wielkopolsce. Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Widzowie pierwszej edycji programu „Idol” z pewnością kojarzą Jakuba Rutnickiego, który znalazł się w finałowej dziesiątce muzycznego show Polsatu. Na jury wrażenie zrobiło jego wykonanie jednego z hitów grupy Dżem.

Ostatecznie jednak Jakub Rutnicki postawił na politykę. W 2002 roku oficjalnie zasilił szeregi Platformy Obywatelskiej. W latach 2002-2005 był rannym powiatu szamotulskiego. Trzy lata później po raz pierwszy ubiegał się o mandat posła. W Sejmie zasiada od kilku kadencji.

W 2019 roku polityk KO próbował swoich sił w wyborach europejskich, jednak ostatecznie nie udało mu się uzyskać mandatu europosła. W trakcie wyborów parlamentarnych w 2023 roku Jakub Rutnicki przekonał do siebie tak wielu wyborców, że uzyskał najwyższy wynik w okręgu polskim – 67 069 głosów.

Co Jakub Rutnicki ma wspólnego ze sportem?

Jakub Rutnicki jest aktualnie szefem sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i turystyki. – Polski sport potrzebuje wsparcia i transparentności. Musimy mieć pewność co do rzetelności. Polski sport mocno jest wspierany przez spółki skarbu państwa, ale każdej takiej umowie należy się przyjrzeć – mówił po przejęciu władzy przez obecną koalicję rządzącą.

We wcześniejszych latach to właśnie on koordynował program budowy Orlików w Wielkopolsce. Na swoim koncie ma także organizację turnieju siatkarskiego Rutnicki Cup. Prywatnie jest fanem piłki nożnej.

Czytaj też:

Sukces rodzi się w bólach. Od katastrofy do filmowych emocji nad BałtykiemCzytaj też:

Wymowne wyznanie reprezentanta Polski. Wystarczyło jedno zdanie