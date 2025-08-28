Obawy przed meczem Polska-Izrael. Służby specjalne wkraczają do akcji

W czwartek 28 sierpnia ruszają Mistrzostwa Świata w koszykówce mężczyzn 2025. Polska jest jednym z czterech współgospodarzy imprezy. Mecze w naszym kraju będą odbywać się w Katowickim Spodku. Impreza budzi szczególne zainteresowanie, nie tylko ze względu na kwestie sportowe. W sobotę reprezentacja Polski zmierzy się z Izraelem.

Spotkanie wywołuje emocje za sprawą skandalicznego transparentu na piłkarskim meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa, który odbył się w połowie sierpnia ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji w węgierskim Debreczynie. Na trybunach pojawił się baner izraelskich kibiców, który brzmiał: „Mordercy od 1939 roku”. Do tego dochodzi też wojna w Strefie Gazy. Przed meczem koszykówki organizacja Katowice dla Palestyny planuje w związku z tym demonstrację.

Echa skandalicznego transparentu izraelskich kibiców. Zaplanowano dwie demonstracje

Młodzież Wszechpolska będzie z kolei protestować przeciwko udziałowi Izraela w rozgrywkach oraz szkalowaniu Polski przez izraelskich kibiców. Dziennikarz Sport.pl został z kolei zapytany przez izraelskich korespondentów czego można się spodziewać na hali, jeśli chodzi o kibiców. Or Shkedy wyjaśnił, że Izraelczyków, którzy np. udają się na wakacje do Grecji, spotykają różne nieprzyjemności. Izraelski dziennikarz ocenił, że zachowanie kibiców Maccabi jest niedopuszczalne i nieakceptowalne.

Shkedy zaznaczył, że Polska jest z ich strony traktowana jako przyjaciel, więc występowanie przeciwko naszemu krajowi „jest po prostu głupie”. Koszykarze reprezentacji Izraela mają być świadomi tego, co może ich czekać. Nie bali się przyjechać do Polski. Zakaz opuszczania hotelu jest jednak środkiem, który obowiązywał w Czarnogórze podczas meczów przygotowawczych.

EuroBasket 2025 w Polsce. Spotkanie z Izraelem meczem podwyższonego ryzyka

„Podczas EuroBasketu blisko reprezentacji Izraela są funkcjonariusze Szin Bet, izraelskiej służby specjalnej – sprawdzają autobusy i hale przed każdym treningiem czy meczem drużyny. Nadzór nad kwestią ochrony izraelskich koszykarzy sprawuje też Interpol, który współpracuje z katowicką policją” – czytamy. Izraelska delegacja koszykarzy chwali gościnność Polaków.

Prezes PZKosz Grzegorz Bachański wspomniał o skupieniu na sprawach sportowych oraz braku negatywnych uwag ze strony Izraela podczas pobytu w Polsce. Zdradził, że w zeszłym tygodniu w MSWiA odbyła się odprawa z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem oraz wiceministrem sportu Piotrem Borysem ws. zabezpieczenia EuroBasketu. Na niepożądane zachowania ma reagować wyspecjalizowana agencja ochrony.

