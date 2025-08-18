Skandaliczny transparent na meczu Maccabi – Raków. Szef MSWiA przekazał nowe informacje

W czwartek 14 sierpnia Maccabi Haifa podejmowało w węgierskim Debreczynie Raków Częstochowa w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Podczas spotkania na trybunach pojawił się skandaliczny transparent izraelskich kibiców, który brzmiał: „Mordercy od 1939 roku”. Na sprawę zareagowali nie tylko działacze piłkarscy. Głos w tej sprawie zabrali politycy, m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremierzy oraz szefowie MSZ i MON – Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Po wczorajszych haniebnych transparentnych izraelskich kibiców w Debreczynie Polska Policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców wywieszenia transparentu antypolskiego. Liczymy na pomoc ze strony służb węgierskich” – komentował w piątek 15 sierpnia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa. Marcin Kierwiński o nowych faktach ws. transparentu z meczu

„W dniu 15 sierp. węgierska Policja podjęła czynności w sprawie zniszczenia mienia oraz prezentowania haniebnego, kłamliwego transparentu. Jednocześnie dzisiaj Polska Policja przesłała zgromadzone materiały do Prokuratury Krajowej. Nie ma zgody na sianie nienawiści i kłamstwa” – napisał w poniedziałek 18 sierpnia szef MSWiA na platformie X (dawny Twitter).

Z kolei 28 sierpnia w Lublinie odbędzie się mecz eliminacji Ligi Europy pomiędzy Dynamo Kijów a Maccabi Tel Aviv. Mateusz Morawiecki spotkanie uznał za „mecz podwyższonego ryzyka”. „Państwo musi stanąć na wysokości zadania, aby nie dopuścić do obrażania Polaków” – ostrzegał w niedzielę były premier. Morawiecki zapowiedział, że „w przyszłym tygodniu przedstawi rozwiązania, aby Polacy nie byli obrażani i czuli się bezpiecznie we własnym kraju”.

