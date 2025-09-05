Polka zaatakowana przez nożownika. Na pomoc ruszył włoski piłkarz

Jak opisuje portal „La Nuova Venezia”, w nocy z poniedziałki na wtorek turystka z Polski została zaatakowana przez nożownika. Spacerowała z psem, kiedy napadł ją mężczyzna i zadał jej dziesięć ciosów nożem.

Wenecja. Polka zaatakowana przez nożownika

Dokładny przebieg zdarzenia ani jego przyczyny nie są jeszcze znane, trwa policyjne śledztwo. Wiadomo na pewno, że Polsce pomógł 30-letni piłkarz Sampdorii, Alessandro Bellemo. Zawodnik przebywał w Wenecji z rodziną. Ofierze nożownika pospieszył razem z bratem, zabierając ją do jego mieszkania. To stamtąd zawiadomił służby, wzywając pomocy medycznej do rannej.

Z relacji zamieszczonej w „La Nuova Venezia” wynika, że Polka początkowo była przytomna, dopiero po pewnym czasie zaczęła tracić świadomość z powodu upływu krwi. Bellemo podkreślał, że co chwilę pytała, co stało się z jej psem. Szczęśliwie lekarze zdołali ocalić życie kobiety. Udało się też znaleźć jej zwierzę, które przestraszone błąkało się po ulicach Wenecji.

Włoska policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie. To 25-letni mężczyzna, który zdaniem mediów zmaga się z problemami psychicznymi. Trafił do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na dalsze działania wymiaru sprawiedliwości.

Włoski piłkarz uratował Polkę. Gdzie gra Alessandro Bellemo?

Alessandro Bellemo to 30-letni zawodnik, grający w UC Sampdoria na pozycji środkowego pomocnika. Do klubu serie B początkowo wypożyczony był z Como, natomiast w 2025 roku dołączył tam na zasadzie definitywnego transferu.

W całej swojej karierze grywał głównie w Serie C oraz serie B, czyli na zapleczu najwyższej włoskiej klasy rozgrywkowej – Serie A. W Karierze rozegrał 315 oficjalnych meczów, zdobywając w nich 15 bramek.

