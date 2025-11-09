Zmarł Walery Kosyl. Był legendą ŁKS-u Łódź i reprezentacji Polski

Urodzony w 1944 roku w niemieckim Alfeld, Walery Kosyl przez niemal całe swoje życie związany był z Łódzkim Klubem Sportowym. To w tym mieście żyli jego rodzice, zanim do Niemiec wywieziono ich na roboty przymusowe.

Zmarł Walery Kosyl. Udana kariery hokeisty z Łodzi

Do Łodzi rodzina Kosyl powróciła po zakończeniu II wojny światowej i zamieszkała na Retkinii, skąd blisko było do obiektów ŁKS przy alei Unii. Około 1968 roku Walery wyprowadził się na Teofilów, a pod koniec życia na Koziny. Podkreślał w wywiadach, że proponowano mu wyjazdy za granicę, ale nigdy nie chciał opuszczać Łodzi.

„To przecież moje rodzinne miasto, tu miałem bliskich. No i grałem przecież w dobrej drużynie. Z Łodzią związałem się na dobre i na złe. Tu się czuję najlepiej” – mówił. Barwy ŁKS-u reprezentował od 1957 do 1983 roku. Podczas przerwy na służbę wojskową występował też w Legii Warszawa.

W swojej karierze Kosyl wystąpił w 559 meczach ligi hokejowej i jako jedyny bramkarz w Polsce zdobył gola z gry. Razem z reprezentacją kraju uczestniczył w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo w 1972 roku oraz Insbrucku w 1976 roku. Występował też w siedmiu turniejach mistrzostw świata. Nagrodzono go Złotym Kijem redakcji „Sportu” dla najlepszego polskiego hokeisty 1973 roku. W okresach 1984-1985 oraz 1987-1988 trenował hokeistów ŁKS-u.

Czytaj też:

Ma 69 lat, bicepsy, których mu pozazdrościsz i młodszą żonę. „On się nie starzeje”Czytaj też:

Miażdżące słowa reprezentanta Polski. „Nie widziałem celu w swoim życiu”