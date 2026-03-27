Chaos na meczu Polska – Albania. Straż Graniczna odpiera zarzuty

W czwartkowy wieczór 26 marca oczy całej piłkarskiej Polski były skierowane na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie kadra Jana Urbana walczyła z Albanią o awans do finału baraży MŚ 2026.

Polska – Albania. Skandal na PGE Narodowym

Jak się okazało, już przed pierwszym gwizdkiem doszło do nieprzyjemnego incydentu. W trakcie hymnu naszych rywali z trybun słychać było gwiazdy i buczenie. Na reakcję albańskich kibiców nie trzeba było długo czekać. Gdy na stadionie wybrzmiały pierwsze wersy „Mazurka Dąbrowskiego”, Albańczycy także próbowali go zagłuszyć.

Polska – Albania. Burza wokół hymnu Polski

Z hymnem Polski był także inny problem – publiczność zgromadzona na PGE Narodowym skarżyła się, że niemal nic nie było słychać. W efekcie jedni śpiewali zwrotkę, inni refren, a jeszcze inni nadal gwizdali myśląc, że to nadal hymn Albanii.

Wina za zaistniałą sytuację spadła zarówno na organizatorów, jak i na Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej, ponieważ to właśnie ten zespół odgrywał hymn przed meczem Polska – Albania.

Rzeczniczka Straży Granicznej przyznała, że efekt miał być zupełnie inny. – Trudno jest nam się wypowiadać, ponieważ my byliśmy tylko gośćmi, to nie SG organizowała mecz. Orkiestra zagrała najpiękniej jak potrafi, weszła efektownie, a kunszt jej członków było widać od początku – tłumaczyła w rozmowie z Interią.

Anna Sobieska-Tekień podkreśliła, że „to nie SG odpowiadała za nagłośnienie na PGE Narodowym”. – Po naszej stronie była oprawa i w tym zakresie zostaliśmy zaproszeni do współpracy. Naszą pracę wykonaliśmy najlepiej, jak potrafimy, a kwestie techniczne nie należały do nas – zaznaczyła.

Przedstawicielka Straży Granicznej przyznała, że sytuacja na próbie diametralnie różniła się od tej podczas meczu. – Obecność kibiców kompletnie zmieniła warunki. Publiczności zabrakło nagłośnienia, przez co nie słyszeli naszej orkiestry. Mnie także tego zabrakło, ale jak już powiedziałam, kwestia nagłośnienia była po stronie organizatora – dodała.

Szwecja – Polska. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Szwecja – Polska, którego stawką jest awans na tegoroczny mundial, zostanie rozegrany we wtorek 31 marca na Strawberry Arena w Solnie. Zmagania kadry Jana Urbana będzie transmitować TVP1 oraz TVP Sport. Początek spotkania o godzinie 20:45.

