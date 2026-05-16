Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Emocjonalne pożegnanie

Po tygodniach spekulacji wszystko stało się jasne – Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Polski napastnik poinformował o decyzji za pośrednictwem Instagrama. Opublikował pożegnalny wpis skierowany do kibiców Dumy Katalonii.

„Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. Cztery sezony, trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie fani już od pierwszych dni” – napisał Lewandowski.

„Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych wspaniałych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć niesamowity rozdział mojej kariery” – podkreślił.

„Barca znów jest tam, gdzie jej miejsce. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia” – dodał na zakończenie Lewandowski.

Lewandowski zapisał się w historii FC Barcelony

Robert Lewandowski latem 2022 roku – jako jedna z największych gwiazd światowego futbolu – trafił do Barcelony z Bayernu Monachium. Transfer wzbudził ogromne emocje, ponieważ kataloński klub potrzebował wtedy lidera, który miał pomóc odbudować drużynę po trudniejszych sezonach.

Polak bardzo szybko udowodnił swoją piłkarską wartość. Jak pisze Przegląd Sportowy, już w debiutanckim sezonie został królem strzelców ligi hiszpańskiej i odegrał kluczową rolę w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Regularnie zdobywał bramki, a jego doświadczenie i boiskowy spokój sprawiły, że stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu prowadzonego przez Xaviego.

Kibice doceniali nie tylko jego skuteczność, ale również profesjonalizm i to, jakim jest liderem.

Cztery lata pełne sukcesów

W kolejnych sezonach sytuacja Barcelony bywała bardziej skomplikowana. Klub przechodził zmiany organizacyjne i kadrowe, a oczekiwania wobec Lewandowskiego wcale nie malały. Mimo presji polski napastnik nadal utrzymywał wysoki poziom i regularnie trafiał do bramki.

W trakcie pobytu w Barcelonie Lewandowski zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i trzy Superpuchary Hiszpanii. Łącznie rozegrał 191 oficjalnych spotkań, strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Dla wielu kibiców stał się symbolem odbudowy Barcelony i jednym z piłkarzy, którzy pomogli klubowi odzyskać sportową stabilność po trudniejszym okresie.

Co dalej z karierą Lewandowskiego?

Według medialnych doniesień kolejnym przystankiem w karierze polskiego napastnika może być liga saudyjska albo Major League Soccer w Stanach Zjednoczonych.

Mimo że Lewandowski kończy swój etap w Barcelonie, wiele wskazuje na to, że nie zamierza jeszcze kończyć kariery. Wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych napastników światowej piłki nożnej.

