Jacek Magiera nie żyje. Wstrząsająca wiadomość z reprezentacji Polski

Wyjątkowo smutne wieści przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. 10 kwietnia w wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski.

Według nieoficjalnych doniesień Radia Wrocław, polski szkoleniowiec miał w piątkowy poranek zasłabnąć podczas treningu biegowego. Po szybkiej interwencji zespołu medycznego został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, mimo podjętych działań, życia Jacka Magiery nie udało się uratować.

Jacek Magiera nie żyje. Cezary Kulesza składa kondolencje

Ze świata sportu popłynęły liczne kondolencje. „Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty” – podkreślił Cezary Kulesza. „Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim” – dodał szef PZPN.

Głos zabrali także przedstawiciele Legii Warszawa, z którą Jacek Magiera był związany przez wiele lat. „Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery – byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu” – czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych.

Jacka Magierę żegnają również jego byli współpracownicy „Żegnaj przyjacielu. Wspaniałym człowiek byłeś Jacek, jednym z najlepszych ludzi, jakich w życiu poznałem. Dziękuje Ci za wszystko” – napisał Bogusław Leśnodorski.

„Nie wiem, co powiedzieć. W takich chwilach nie da się znaleźć odpowiednich słów. Proszę jedynie o modlitwę w intencji trenera. Trenera, który był (jakże trudno to napisać w czasie przeszłym) wspaniałym człowiekiem. Nieście jego myśl. Cześć jego pamięci” – czytamy we wpisie Emila Kopańskiego, rzecznika prasowego reprezentacji Polski.

Jacek Magiera – kim był?

Jacek Magiera ma ogromne zasługi dla polskiej piłki nożnej. Jako piłkarz występował głównie na pozycji pomocnika i przez większość kariery był związany z Legią Warszawa, z którą zdobywał mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski. W swojej karierze grał także m.in. w Rakowie Częstochowa, Widzewie Łódź oraz klubach zagranicznych, takich jak FC Energie Cottbus i Arminia Bielefeld w Niemczech.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej przeszedł do pracy trenerskiej. W 2016 roku objął funkcję pierwszego trenera Legii, z którą zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2016/2017 oraz doprowadził klub do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA.

Sukcesy odnosił także jako trener Śląska Wrocław, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski. Od 2018 roku prowadził reprezentację Polski U-20, która pod jego okiem awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Następnie objął kadrę U-19. Od lipca 2025 roku pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana.

FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka! Właśnie to ogłoszonoCzytaj też:

Wielka legenda sportu nie żyje! Śmierć rekordzisty, mistrza świata i Europy