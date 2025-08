Tour de Pologne wstrzymane! Dramatyczne obrazki na trasie

Trzeci etap tegorocznego Tour de Pologne rozmieszczono w Wałbrzychu i okolicach. To właśnie w powiecie wałbrzyskim, na Dolnym Śląsku, urodzin się trzykrotny triumfator imprezy Dariusz Baranowski. Najlepsi kolarze, którzy zjechali na TdP 2025 rywalizowali na terenach Sudetów, a łączny dystans do przejechania liczył 159,3 km.

Ogromna kraksa w Tour de Pologne! Wyścig został przerwany

Na 25 kilometrów przed metą trzeciego etapu TdP 2025 doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. lider wyścigu Paul Lapeira czy niezwykle doświadczony ulubieniec polskiej publiczności Rafał Majka. Polak ostatecznie dosyć szybko wykaraskał się z problemów, a co do Francuza, ten dojechał do mety, ale z ogromną stratą.

Sytuacja w trakcie kraksy zrobiła się na tyle niebezpieczna, że trzeba było przerwać wyścig. Innymi słowy, dokonać „neutralizacji”.

Całe zamieszanie wyjaśnił przed kamerą TVP Sport najważniejszy człowiek TdP.

– Jesteśmy cały czas w kontakcie z lekarzami. Dwóch zawodników jest bardzo poobijanych. Modlimy się, żeby wszystko dobrze poszło i nikomu się nic poważnego nie stało, bo jeden kolarz nawet stracił przytomność. Trzymamy za nich kciuki i życzymy powrotu do zdrowia […] Peleton jest narażony na różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj mieliśmy dużą kraksę. Użyliśmy wszystkich sił medycznych, które mieliśmy, kilka karetek pogotowia, wszystko, aby zabezpieczyć zawodników, którzy ulegli kraksie. W pewnym momencie nie mieliśmy karetki, która jechałaby dalej z wyścigiem. W takim układzie neutralizuje się wyścig, zatrzymujemy go, żeby poczekać na karetkę, która dołączy – tłumaczył powody przerwania wyścigu dyrektor generalny TdP Czesław Lang.

Ostatecznie po wznowieniu ścigania, etap 3 wygrał Brytyjczyk Ben Turner (INEOS Grenadiers), kolega z zespołu Michała Kwiatkowskiego. „Kwiato” wykonał zresztą świetną pracę, rozprowadzając dla swojego partnera drużynowego grupę.

Tour de Pologne – wyjątkowy wyścig z niemal stuletnią historią!

W 2025 roku odbywa się 82. edycja Tour de Pologne. „I Bieg Kolarski dookoła Polski” (pierwsza i oryginalna nazwa TdP) rozegrano w dniach 7-16 września 1928 roku. Jak zatem widać, niedługo mieć będzie miejsce kalendarzowe stulecia kolarskiego wyścigu.

Kalendarzowe, bo nie w każdym roku – choćby ze względu na późniejszy okres wojenny – rywalizacja kolarzy miała miejsce. Od 1993 roku, po przejęciu organizacji przez Lang Team, czyli kierowany przez Czesława Langa, Tour de Pologne jest w pełni zawodowym wyścigiem. Od 2011 roku należy do najbardziej prestiżowego cyklu UCI World Tour.

W ubiegłym roku zwycięzcą został Duńczyk Jonas Vingegaard. Spoglądając na polskie sukcesy, na wygraną Polaka w klasyfikacji generalnej TdP kibice czekają od 2018 roku. Wówczas po triumf sięgnął Michał Kwiatkowski. Cztery lata wcześniej (tj. 2014) zwycięzcą Tour de Pologne był za to Rafał Majka. W XXI wieku po tego typu triumf sięgał jeszcze tylko jeden reprezentant Polski. W 2003 roku był nim Cezary Zamana.

