Dramat podczas Tour de Pologne. Właśnie nadeszły najnowsze wieści

O niebezpiecznym zdarzeniu podczas środowego etapu informowaliśmy w osobnym tekście. Rywalizacja w Tour de Pologne przebiegała na odcinku Wałbrzych-Wałbrzych, gdzie start i meta odbywały się w dawnym mieście wojewódzkim, ale licząca ponad 150 km rywalizacja, to już wyzwanie typowo górskie w dolnośląskich Sudetach.

Niepokojące wieści z Tour de Pologne. Wicelider pozostał w szpitalu

Na 25 kilometrów przed metą trzeciego etapu TdP 2025 doszło do niebezpiecznej kraksy. Brał w niej udział m.in. lider wyścigu Paul Lapeira czy niezwykle doświadczony ulubieniec polskiej publiczności Rafał Majka. Polak ostatecznie dosyć szybko wykaraskał się z problemów, a co do Francuza, ten dojechał do mety, ale z ogromną stratą.

– Jesteśmy cały czas w kontakcie z lekarzami. Dwóch zawodników jest bardzo poobijanych. Modlimy się, żeby wszystko dobrze poszło i nikomu się nic poważnego nie stało, bo jeden kolarz nawet stracił przytomność. Trzymamy za nich kciuki i życzymy powrotu do zdrowia […] Peleton jest narażony na różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj mieliśmy dużą kraksę. Użyliśmy wszystkich sił medycznych, które mieliśmy, kilka karetek pogotowia, wszystko, aby zabezpieczyć zawodników, którzy ulegli kraksie. W pewnym momencie nie mieliśmy karetki, która jechałaby dalej z wyścigiem. W takim układzie neutralizuje się wyścig, zatrzymujemy go, żeby poczekać na karetkę, która dołączy – tłumaczył powody przerwania wyścigu dyrektor generalny TdP Czesław Lang.

Niestety, mocno podczas kraksy ucierpiał wicelider wyścigu Filippo Baroncini. Jak poinformował jego zespół UAE Emirates, Włoch „odniósł liczne obrażenia twarzy, ma pęknięty kręg szyjny (bez neurologicznych skutków) oraz liczne złamania kości twarzy i obojczyka. Obecnie przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy”.

Jak zatem widać, kraksa zakończyła się dramatem dla włoskiego kolarza.

Na czwartek zaplanowano etap numer 4. Tym razem rywalizacja toczyć się będzie na trasie z Rybnika do Cieszyna. Do przejechania będzie dokładnie 201,4 km.

Tour de Pologne – wyjątkowy wyścig z niemal stuletnią historią!

W 2025 roku odbywa się 82. edycja Tour de Pologne. „I Bieg Kolarski dookoła Polski” (pierwsza i oryginalna nazwa TdP) rozegrano w dniach 7-16 września 1928 roku. Jak zatem widać, niedługo mieć będzie miejsce kalendarzowe stulecia kolarskiego wyścigu.

Kalendarzowe, bo nie w każdym roku – choćby ze względu na późniejszy okres wojenny – rywalizacja kolarzy miała miejsce. Od 1993 roku, po przejęciu organizacji przez Lang Team, czyli kierowany przez Czesława Langa, Tour de Pologne jest w pełni zawodowym wyścigiem. Od 2011 roku należy do najbardziej prestiżowego cyklu UCI World Tour.

W ubiegłym roku zwycięzcą został Duńczyk Jonas Vingegaard. Spoglądając na polskie sukcesy, na wygraną Polaka w klasyfikacji generalnej TdP kibice czekają od 2018 roku. Wówczas po triumf sięgnął Michał Kwiatkowski. Cztery lata wcześniej (tj. 2014) zwycięzcą Tour de Pologne był za to Rafał Majka. W XXI wieku po tego typu triumf sięgał jeszcze tylko jeden reprezentant Polski. W 2003 roku był nim Cezary Zamana.

