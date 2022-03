Justyna Święty-Ersetic bez medalu Halowych Mistrzostw Świata. Polka tuż za podium!

Po tym, jak Anna Kiełbasińska zrezygnowała z wyjazdu do Belgradu, do indywidualnego startu na 400 metrów zgłoszono dwie reprezentantki Polski: Justynę Święty-Ersetic i Natalię Kaczmarek. Sztuka awansu do finału Halowych Mistrzostw Świata udała się tylko pierwszej z nich, która osiągnęła piąty czas półfinałów (51.67 s).

Święty-Ersetic chcąc włączyć się do walki o medale, musiała w finale pobiec jeszcze lepiej. Polka dobrze rozpoczęła start, trzymając się w czołówce stawki. Wraz z upływem metrów 29-latka traciła jednak dystans do najszybszych zawodniczek i ostatecznie finiszowała jako czwarta z czasem 51.40 s. Złoto z czasem 50.31 s wywalczyła reprezentantka Bahamów, Shaunae Miller-Uibo. Druga była Femke Bol z Holandii (50.97 s), a trzecia Stephanie Ann McPherson z Jamajki (50.79 s).

To nie koniec emocji związanych z biegiem na 400 metrów. Już w niedzielę 20 marca w sesji porannej reprezentantki oraz reprezentanci Polski wystąpią w eliminacjach sztafety na tym dystansie.

Sukcesy Justyny Święty-Ersetic

Przypomnijmy, Justyna Święty-Ersetic zna smak sukcesów odnoszonych na halowych mistrzostwach świata. 29-latka dwukrotnie razem z koleżankami sięgała po srebro w sztafecie, a do tych osiągnięć dołożyła dwa medale zdobywane w sztafecie podczas mistrzostw świata na otwartym stadionie. Doświadczona zawodniczka jest także indywidualną mistrzynią Europy z Berlina oraz halową wicemistrzynią Europy.

Największym osiągnięciem Święty-Ersetic są jednak medale igrzysk olimpijskich wywalczone w Tokio. 29-latka w stolicy Japonii zdobyła srebro w sztafecie kobiecej oraz złoto w sztafecie mieszanej.

