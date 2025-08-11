Mistrz olimpijski powiedział dość. Fatalne wieści o zdrowiu Polaka

Wieści ws. zdrowia młociarza przekazał Michał Chmielewski w tekście zamieszczonym na stronie internetowej TVP Sport.

Wojciech Nowicki kontuzjowany! Fatalne wieści ws. mistrza olimpijskiego

Nowicki, który zwyciężył podczas olimpijskiej rywalizacji w Tokio (2021), właśnie zrezygnował ze startów w sezonie 2025. Tym samym Nowickiego kibice nie zobaczą podczas nadchodzącego memoriału w Chorzowie, MP w Bydgoszczy, ale też na najważniejszej imprezie tego sezonu – MŚ, które odbędą się w Japonii.

– Uraz kolana, zerwany mięsień. Bez operacji, ale muszę doprowadzić zdrowie, chcąc wrócić do elity […] Gdybym teraz zakopał się w kolejnych urazach, pogłębiał je, mogłoby być różnie. Ja też wiem, że jestem już stary, skończyła się młodzieńcza fantazja. Muszę myśleć o tym, że mam rodzinę i gdy skończę karierę, to moje nogi muszą pozwolić mi normalnie funkcjonować. Wierzę, że to możliwe. I że da się to pogodzić z kolejnymi trzema sezonami na stadionie na wysokim poziomie – przyznał Nowicki dla TVP Sport.

Mający 36 lat młociarz otwarcie przyznaje, że jest gotowy do podjęcia wyzwania, jakim będzie zaatakowanie dobrego rezultatu na kolejnych igrzyskach – w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku.

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wielkie święto na Stadionie Śląskim!

Już w najbliższą sobotę (tj. 16 sierpnia) na Superauto.pl Stadionie Śląskim obędzie się wielkie święto lekkoatletyczne. Ponownie Diamentowa Liga zawita do Polski, a to za sprawą świetnej imprezy Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Podczas sobotniego wydarzenia kibice na chorzowskim wielotysięczniku będą mogli podziwiać m.in. pojedynek sprinterów, w którym Noah Lyles zmierzy się w biegu na 100 metrów z Kishanem Thompsonem. Nie zabraknie również kosmicznego tyczkarza ze Szwecji – Armand Duplantis być może spróbuje ponownie zaatakować rekord świata.

Będą także polskie, ważne akcenty. Halowa wicemistrzyni świata z Glasgow, Ewa Swoboda, pobiegnie na 100 metrów. Łącznie zaprezentuje się cała krajowa śmietanka, nie zabraknie m.in. Natalii Bukowieckiej, Pii Skrzyszowskiej, Pawła Fajdka (niestety bez wcześniej zapowiadanego Nowickiego), Jakuba Szymańskiego, Weroniki Lizakowskiej czy Anny Wielgosz.

Transmisja wydarzenia na antenie TVP Sport. Początek już od godziny 13:55. Transmisja internetowo na oficjalniej stronie TVP Sport oraz za pośrednictwem specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

