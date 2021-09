Osłabiony Juventus zagra z Chelsea. Szczęsny zatrzyma triumfatorów Ligi Mistrzów?

Chelsea do spotkania z Juventusem przystąpi po pierwszej ligowej porażce w sezonie. The Blues ulegli w ostatni weekend Manchesterowi City, co i tak daje im dobrą, trzecią lokatę w Premier League. Podopieczni Thomasa Tuchela awansowali także do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej, a wcześniej zainaugurowali swój udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów skromną (1:0) wygraną z Zenitem Petersburg.

Juventus z problemami

W o wiele gorszych nastrojach to starcia na Allianz Stadium przystąpią piłkarze Juventusu. Po sześciu kolejkach Serie A Stara Dama traci już 10 punktów do liderującego Napoli. Nawet ostatnie ligowe wygrane z Sampdorią i Spezią oraz ogranie Malmo w Lidze Mistrzów nie sprawią, że ekipa z Turynu zacznie być upatrywana w roli faworyta w starciu z Chelsea.

Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego ma problemy w niemal każdej formacji. Nierówną formę prezentuje Wojciech Szczęsny, który od początku sezonu zaliczył kilka brzemiennych w skutkach wpadek. Fala krytyki spada także na linię pomocy, która zawodzi zarówno przy kreowaniu akcji, jak i wspomaganiu defensywy. Szkoleniowiec Juventusu nie może skorzystać również z Alvaro Moraty i Paulo Dybali, a daleki od formy z Euro 2020 jest Federico Chiesa. To wszystko sprawia, że przed Starą Damą arcytrudne zadanie zatrzymania Chelsea, która jest w stanie wykorzystać słabości przeciwnika.

Liga Mistrzów. Juventus – Chelsea. Transmisja meczu

Mecz Juventus – Chelsea rozpocznie się w środę 29 września o godz. 21. Transmisja z tego starcia będzie dostępna na antenach TVP 1, Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisach sport.tvp.pl i Polsat Box Go.

Czytaj też:

Manchester City pokonany w Paryżu. Messi z pierwszą bramką w barwach PSG