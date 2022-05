Finał Ligi Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Real Madryt? Transmisja w TV i online

Sezon 2021/2022 w rozgrywkach ligowych dobiegł końca, a jedyną niewiadomą w europejskim futbolu pozostaje to, kto sięgnie po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Do finału prestiżowych rozgrywek awansowały drużyny, które w przeszłości mierzyły się już w walce o trofeum. W 2018 roku górą byli Królewscy, którzy wygrali 3:1 po bramkach Karima Benzemy i Garetha Bale'a. Rok później The Reds powetowali sobie tę porażkę i po ograniu Tottenhamu sięgnęli po wymarzony puchar.

Liga Mistrzów. Liverpool czy Real Madryt?

Przed tegorocznym finałem trudno wskazać jednoznacznego faworyta do triumfu. Liverpool rewelacyjnie radził sobie w fazie grupowej, gdzie przyszło mu mierzyć się z Atletico Madryt, Porto i Milanem. Wicemistrzowie Anglii wygrali wszystkie sześć spotkań i strzelili po drodze aż 17 bramek. W 1/8 finału The Reds ograli w dwumeczu Inter Mediolan, później poradzili sobie z Benfiką, a w półfinale wyeliminowali Villarreal. Patrząc na dotychczasowych rywali podopiecznych Juergena Kloppa, droga Realu do finału wydaje się o wiele trudniejsza.

Real nieco łatwiej miał w fazie grupowej, gdzie rywalizował o punkty z Interem Mediolan, Sheriffem Tyraspol i Szachtarem Donieck. Królewscy odnieśli pięć zwycięstw i tylko raz przegrali, dzięki czemu do fazy pucharowej awansowali z pierwszego miejsca. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego w 1/8 ograł Paris Saint-Germain, w ćwierćfinale po dogrywce poradził sobie z Chelsea, a w półfinale, również po dogrywce, pozbawił marzeń o triumfie piłkarzy Manchesteru City.

Co znamienne, w starciach z angielskimi drużynami oraz z PSG mistrzowie Hiszpanii odznaczali się przede wszystkim wolą walki do ostatnich minut i kilkukrotnie odwracali losy rywalizacji. To oznacza, że Liverpool nawet po strzeleniu bramki czy dwóch w wielkim finale aż do ostatniego gwizdka sędziego nie będzie mógł być pewny triumfu w rozgrywkach. To z kolei zapowiada co najmniej 90 minut emocji na najwyższym poziomie.

Finał Ligi Mistrzów. Transmisja meczu Liverpool – Real Madryt

Mecz Liverpoolu z Realem Madryt w ramach finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 28 maja. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 21, a transmisję ze spotkania będzie można śledzić na antenach Polsat Sport Premium 1 i TVP 1 oraz w serwisach Polsat Box Go i tvpsport.pl.

