Jeszcze przed startem mediolańskiego dwumeczu pewne jest, że Serie A będzie miała jednego finalistę tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Choć po fazie grupowej wielu prorokowało, że może być to SSC Napoli, ostatecznie będzie to ktoś z dwójki Interu i Milanu. Mediolańskie derby zadecydują o miejscu w wielki finale Champions League.

AC Milan faworytem pierwszego półfinału Ligi Mistrzów

Dla nieco starszych kibiców nie będzie problemem przypomnieć sobie, jak w sezonie 2002/03 Inter i Milan walczyły o miejsce w finale europejskich rozgrywek. Układ gier był ten sam. Pierwsze spotkanie rozegrano na San Siro, rewanż – choć w tym samym miejscu – to na stadionie imienia Giuseppe Meazzy. Gracza legendy, który dla Interu zagrał w 348 oficjalnych meczach, zdobywając 247 goli. A później trafił do Milanu.

Po bezbramkowym remisie 7 maja 2003 roku, w rewanżu Inter zremisował z Milanem na swoim terenie 1:1. Gole zdobywali wówczas Obafemi Martins dla gospodarzy oraz Andrij Szewczenko dla gości. Taki rezultat przy obowiązującej zasadzie goli na wyjeździe, liczonych podwójnie, dał awans do finału Milanowi. Ostatecznie Milan triumfował również w finale, wygrywając po rzutach karnych z innym włoskim klubem Juventusem.

Obecnie przy dwóch remisach grano by dalej, co z pewnością nie zachęca do zbytniego kunktatorstwa. Milan i Inter z pewnością zagrają ostrożnie, we włoskim stylu. Trudno jednak podejrzewać, że mediolańska szarpanina skończy się na nudnym dwumeczu. W końcu Inter i Milan to poprzedni mistrzowie Italii, zanim na tron wkroczyło SSC Napoli.

AC Milan – Inter. Gdzie i o której oglądać transmisję TV i online?

Mecz AC Milan – Inter będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, Polsat Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek spotkania o godzinie 21:00. Relację na żywo oraz sprawozdanie ze spotkania przeczytacie na sport.wprost.pl.

