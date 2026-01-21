Robert Lewandowski z trafieniem do siatki. To gol samobójczy!

Trzeba przyznać, że to było mocno nieszczęśliwe zagranie ze strony Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik znalazł się w polu karnym FC Barcelony w jednej z ostatnich akcji pierwszych 45. minut spotkania.

Po rzucie rożnym piłka została strącona głową przez jednego z graczy Slavii Praga, a następnie zahaczyła o zupełnie niespodziewającego się tego Polaka. Bramkarz gości Joan Garcia nie mógł w tej sytuacji nic zrobić. Tym samym do przerwy w Pradze dość sensacyjny remis 2:2.

Równolegle z trwającym sezonem 2025/26, nie milkną co rusz to nowe doniesienia w kontekście klubowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. „Lewy” ma bowiem obowiązujący kontrakt z Barcą do czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że aktualni mistrzowie Hiszpanii pożegnają się z polskim napastnikiem.

Skąd takie wnioski? Tego typu informacje pojawiają się w hiszpańskich czy katalońskich mediach, ale również w międzynarodowym przekazie. O sytuacji Lewandowskiego informował m.in. słynny transferowy newsman Fabrizio Romano. RL9 najwyraźniej chciałby pozostać w stolicy Katalonii, ale w tym wypadku… do tanga trzeba dwojga.

„Lewy” w sierpniu b.r. skończy 38 lat. Dodatkowo napastnik Barcy stracił końcówkę minionego sezonu oraz początkową fazę obecnie trwającego – ze względu na powracającą kontuzję uda. Z pewnością w Barcelonie kalkulują względem wysokich zarobków Polaka oraz tego, ile mógłby jeszcze dać drużynie. Lewandowski w szeregach Barcelony gra od lata 2022 roku. Do Barcy Polak przeniósł się z Bayernu Monachium, w którego szeregach był wielką gwiazdą – nie tylko klubu – ale całej Bundesligi.

Najbardziej realny scenariusz RL9 na kolejny sezon? Wydaje się, że faktycznie, tak jak informowała „Marca”, Barca może czekać z podjęciem decyzji względem Polaka do końca sezonu. Klub może obserwować rynek transferowy, szukając odpowiedniego następcy dla „Lewego”. Posiadania samego Ferrana Torresa, to zdecydowanie za mało, jeśli myśleć o walce o najwyższe cele na kilku frontach.

