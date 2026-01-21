Iga Świątek i Hubert Hurkacz walczą w Australian Open. Wiadomo, kiedy zagrają!

Środowe mecze w Melbourne nie były szczególnie udane dla reprezentantek i reprezentanta Polski. Na cztery spotkania Polska była górą tylko raz, za sprawą zwycięstwa Magdy Linette. Poznanianka była jedynym pozytywnym akcentem dnia w AO 2026.

W nocy polskiego czasu porażki ponieśli Linda Klimovicova i Kamil Majchrzak. Za to w szalonym, kilkukrotnie przerywanym meczu na zamknięcie serii wieczornej w Melbourne, Magdalena Fręch ostatecznie nie zdołała sprawić niespodzianki, przegrywając z dużo wyżej notowaną Jasmine Paolini.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wracają do gry. Ważne mecze II rundy w Melbourne

W singlu pewna gry w III rundzie jest zatem tylko Linette – półfinalistka AO z 2023 roku.

Kto dołączy do tenisistki pochodzącej z Poznania? Z pewnością jedną z faworytek do wygrania całej imprezy, przynajmniej patrząc na miejsce w rankingu WTA, jest Iga Świątek. Polka mocno namęczyła się w starciu I rundy, ale ostatecznie wygrała z kwalifikantką z Chin. W II rundzie numer 2 na światowych listach zagra z Czeszką Marie Bouzkovą. Obecnie tenisistką sklasyfikowaną na 44. miejscu listy WTA.

Za to Hubert Hurkacz stanie do walki z Amerykaninem. Wrocławianin zagra z Ethanem Quinnem, obecnie numerem 80 wśród panów. Hurkacz będzie faworytem, ale swoją wyższość trzeba udowodnić na korcie. Wyświechtane to prawidło, ale zwłaszcza w przypadku rywalizacji w Wielkim Szlemie, sprawdza się idealnie.

O której i gdzie oglądać mecze Świątek i Hurkacza? Na kort jako pierwszy z tej dwójki wyjdzie Polak. Mecz Hurkacz – Quinn rozpocznie się ok. 2:30 polskiego czasu, w nocy ze środy na czwartek. Będzie to bowiem drugie spotkanie w kolejności gier na 1573 Arena, po pojedynku kobiet Sielechmietjewa – Badosa (od 1:00).

Co do meczu Świątek, to powinno rozpocząć się nie wcześniej niż około godziny 7:00 (również czwartek), na John Cain Arena.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Czytaj też:

Pełne napięcia sceny w meczu Polki. Czy powstrzyma koszmar Igi Świątek?Czytaj też:

Władimir Putin zdecydował się zaatakować. Czarna karta igrzysk olimpijskich