Robert Lewandowski został ostro zaatakowany. Zero litości nad Polakiem

Jak to jednak bywa w przypadku katalońskich i hiszpańskich dziennikarzy sportowych, najczęściej opinie zmieniają się skrajnie, właściwie od bandy do bandy. Robert Lewandowski po weekendzie był komplementowany za to, jak potrafił zdobyć decydującego gola na wagę wygranej (2:1) z… Atletico w Madrycie.

Kilka dni później Polak z tym samym przeciwnikiem, zdaniem jednego z dziennikarzy, nie nadawał się już do niczego. Ba, nawet gra w rezerwach Barcelony miałaby być wyzwaniem dla kapitana reprezentacji Polski.

Liga Mistrzów: Ostre słowa o „Lewym”. Polak mocno skrytykowany!

To jednak cała Barcelona, a nie sam Lewandowski, rozczarowała w środowy (tj. 8 kwietnia) wieczór. Kibice liczyli na to, że Barca zdoła dobrze rozpocząć walkę o najlepszą czwórkę Ligi Mistrzów. Zamiast tego, skończyło się na rozczarowującym wyniku 0:2.

Lewandowski zanotował tylko 45. minut, zmieniony w przerwie przez trenera Hansiego Flicka. Powód? Czerwona kartka i konieczność przemodelowania drużyny. W drugiej części spotkania, bez „Lewego” na boisku, gospodarze nie zdołali znaleźć sposobu na defensywę Atletico, kończąc mecz z zerem po stronie strzelonych goli.

Ostrą opinię o Barcelonie, a w szczególności jej ofensywie – z Lewandowskim na czele – wygłosił dziennikarz David Bernabeu. Jego nagranie szybko odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Co dokładnie powiedział?

– Barca, choć miała więcej okazji niż Atletico, ma bardzo poważny problem ze środkowymi napastnikami. To okropne. Ferran Torres zagrał dzisiaj bardzo krótko, a Lewandowski jest fatalny. To godne ubolewania. Doceniam jego zasługi, jego świetne statystyki. Przez cztery lata dał z siebie wszystko. Ale teraz, szczerze mówiąc, nie nadaje się nawet do gry w rezerwach – ostro skwitował dziennikarz katalońskiego „Sportu”.

Rewanż w dwumeczu Barcelony z Atletico już w najbliższy wtorek (tj. 14 kwietnia). Tym razem gospodarzem będą piłkarze ze stolicy Hiszpanii.

Robert Lewandowski na czele wśród najskuteczniejszych w Lidze Mistrzów

Warto zauważyć, że „Lewy” w rozgrywkach Champions League występuje nieprzerwanie od sezonu 2011/12. W barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium Polak występował w finałach najbardziej prestiżowych, klubowych rozgrywek ze stajni UEFA. Co do bronienia barw FC Barcelony, Lewandowski gra czwarty sezon w Lidze Mistrzów w szeregach Dumy Katalonii. Najlepiej było w poprzedniej kampanii, gdzie Barca dotarła do półfinału, przegrywając ostatecznie dwumecz z Interem, po dramatycznej dogrywce. Lewandowski wygrał rozgrywki LM w sezonie 2019/20 w barwach Bayernu Monachium.

Co ciekawe, Polak w ostatnich 10 sezonach jest najskuteczniejszym piłkarzem LM. Polak ustrzelił 86 goli, dokładając 15 asyst, co łącznie w klasyfikacji kanadyjskiej daje „Lewemu” 101 punktów. Drugi w tym zestawieniu jest Kylian Mbappe, obecnie Real Madryt. Francuz strzelił 69 goli, dorzucił 28 asyst (97 punktów). Podium tej klasyfikacji uzupełnia Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił 63 goli, 19 asyst, co daje łącznie 82 pkt. Tuż poza podium jest za to Lionel Messi – 52 gole, 18 asyst i 70 punktów w „kanadyjce”.

Warto przypomnieć, że Lewandowski w Lidze Mistrzów zdobył już 109 goli i jest trzecim najlepszym strzelcem w dziejach rozgrywek – za drugim w dziejach Leo Messim (129) oraz liderującym Cristiano Ronaldo (141). Warto jednak zaznaczyć, że Argentyńczyk rozegrał w Champions League 163 razy, a Portugalczyk aż 187 meczów. Dla porównania RL9 w LM zagrał 143 razy. Ta statystyka dodatkowo pokazuje, o jakiej skali skuteczności w przypadku Polaka mowa.

