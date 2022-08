Nikola Grbić zwleka ze zgłoszeniem kadry na mistrzostwa świata. Wiemy, dlaczego

Trenerzy reprezentacji biorących udział w tegorocznych mistrzostwach świata mężczyzn mieli czas do 22 lipca, by zgłosić nazwiska siatkarzy uprawnionych do udziału w turnieju. Z grona 22 polskich zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia w Spale trenowało 18, w tym dochodzący do pełnej sprawności po operacji Wilfredo Leon.

MŚ w siatkówce. Nikola Grbić wciąż nie ogłosił kadry

Ostatecznie Serb zdecydował, że przyjmujący Sir Safety Perugia nie zagra na mistrzostwach świata. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych skreślił także Bartosza Bednorza, Jana Firleja i Karola Butryna co oznacza, że ma obecnie do dyspozycji 14 siatkarzy. Dokładnie tylu, ilu może wziąć udział w mistrzostwach świata. Mimo to trener zwleka ze zgłoszeniem oficjalnej kadry na turniej.

Jak w rozmowie z tvpsport.pl wyjaśnił Sebastian Świderski, decyzja Grbicia jest podyktowana ostrożnością. – Nie chcemy ryzykować tego, co przeżyliśmy w momencie ogłoszenia szerokiego składu na Ligę Narodów. Chwilę później poważnej kontuzji doznał Norbert Huber, a my nie mogliśmy dokonać rotacji. Nie było możliwości weryfikacji i zmiany. Tym razem więc poczekamy – wyjaśnił prezes PZPS.

Wilfredo Leon nie jedzie na MŚ

Świderski został zapytany także, o to czy to badania, które Leon przeszedł we wtorek 9 sierpnia, zdecydowały o tym, że dzień później pochodzący z Kuby zawodnik został skreślony z listy siatkarzy mogących wziąć udział w mistrzostwach świata. Prezes PZPS nie potwierdził stwierdzając, że jego zdaniem „zadecydował całokształt sytuacji”.

Nie ukrywam jednak, że to, co ludzie pisali, trochę bolało. Nie znali stanu faktycznego, a wypowiadali się ile jest procent szans Wilfredo na grę. Nie podobało mi się to – dodał.

