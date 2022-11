Tak wygląda droga do finału mundialu w Katarze. Orły Czesława Michniewicza będą miały pod górkę

Czesław Michniewicz powołał do kadry reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze 26 zawodników. Polska nie należy do grona faworytów, jednak nie można odmawiać im potencjału do awansu z grupy. Wcześniej należy wykonać trzy trudne zadania, jakim będzie pokonanie rywali w grupie C. Pierwszą przeszkodą Polaków na drodze do wyjścia z grupy będzie pokonanie reprezentacji Meksyku, której potencjał jest równie wysoki, jak i naszej kadry. Drugim przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie ekipa Arabii Saudyjskiej, która przez wielu ekspertów nazywana jest najsłabszym ogniwem grupy. Na koniec Polacy staną naprzeciw finalistom mistrzostw świata z 2014 roku, czyli Argentyńczykom. Zadania niełatwe, ale wykonalne. Niestety po nich może być już tylko trudniej...

Co czeka reprezentację Polski po wyjściu z grupy na mundialu w Katarze?

Czesław Michniewicz będzie miał jeszcze jedną okazję, by przetestować formę naszych reprezentantów przed mundialem w Katarze. 16 listopada o godz. 18.00 Polacy zagrają sparing z reprezentacją Chile na Stadionie im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie. Kilkadziesiąt godzin później Biało-Czerwoni wsiądą w samolot, który zabierze ich prosto na mistrzostwa świata.

Pierwszym etapem rozgrywek będzie faza grupowa, podczas której Polacy rozegrają trzy trudne mecze. Następnie przejdziemy do fazy pucharowej, która rozpoczyna się do 1/8 finału. Dostaje się do niej 16 najlepszych drużyn wyłonionych w rozgrywkach grupowych. Faza pucharowa nazywana jest też inaczej fazą play-off. Jej zasada jest prosta – przegrywasz mecz i odpadasz. Nie jest tajemnicą, że z grupy wychodzą drużyny z pierwszego i drugiego miejsca, zatem na kogo potencjalnie mogą trafić Polacy oraz kiedy i gdzie zostaną rozegrane mecze?