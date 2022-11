Konferencja z udziałem Czesława Michniewicza

Konferencja prasowa z udziałem trenera Plaków rozpoczęła się o godz. 16:15. Zapis wideo ze spotkania z dziennikarzami jest dostępny poniżej.

Reprezentacja Polski w czwartek 17 listopada wyleci do Kataru, gdzie będzie przygotowywała się do meczów mistrzostw świata. Zanim to jednak nastąpi, formę Biało-Czerwonych sprawdzi Chile, a starcie sparingowe rozpocznie się w środę o godz. 18 na stadionie Legii Warszawa.

Czesław Michniewicz na konferencji prasowej

Mecz towarzyski poprzedzi konferencja prasowa z udziałem Czesława Michniewicza i Krystiana Bielika. Po zakończeniu spotkania z dziennikarzami reprezentantów czeka oficjalna sesja treningowa, którą przez 15 minut będą mogli śledzić przedstawiciele mediów.

Początkowo planowano, że Biało-Czerwoni w dniu wylotu do Kataru rozegrają jeszcze sparing z juniorami Legii Warszawa. Te plany uległy jednak zmianie po tym, jak spotkanie z Chile przeniesiono z zamkniętego przez usterkę PGE Narodowego na stadion Wojskowych. – Taka decyzja zapadła z uwagi na brak odpowiedniego obiektu, który zadowoliłby trenera, a piłkarze byliby bezpieczni – powiedział rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Jak zaznaczył Kwiatkowski, obecnie murawy na boiskach są bardzo grząskie. – Nie ma co ryzykować zdrowia zawodników. Była opcja zagrać w Legia Training Center, gdzie warunki są dobre, jednak dojazd tam trochę zajmuje, a my mamy samolot o godzinie 14 – wyjaśnił cytowany przez polskieradio.pl.

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Polski

