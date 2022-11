Kłopoty reprezentacji Polski. Dwóch piłkarzy może nie zagrać z Arabią Saudyjską

Po meczu reprezentacji Polski z Meksykiem dwóch naszych kadrowiczów odniosło lekkie kontuzje. Taką informację na antenie TVP Sport podał selekcjoner naszej kadry narodowej, Czesław Michniewicz. Chodzi o bocznego obrońcę Bartosza Bereszyńskiego i środkowego pomocnika Krystiana Bielika. Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy będą mogli zagrać w sobotę 26 października w starciu z Arabią Saudyjską.

– Nie wiem, czy będą gotowi, ale mam nadzieję, że tak. Dzisiaj rano się jeszcze z nimi nie widziałem, dziś rano trochę dłużej pospali, o 11 zaczynali trening – mówił Michniewicz. – Nie wiem nawet, co dokładnie dolega Bielikowi. Rozmawiałem z lekarzem reprezentacji, ale kazał mi się nie martwić, bo wszystko jest ok – dodawał.

Katar 2022. Kontuzje w zespole Arabii Saudyjskiej

Osłabieni do meczu z Polską przystąpią też Saudyjczycy. Po wycieńczającym meczu z Argentyną aż dwóch ich zawodników doznało poważnych kontuzji. W końcówce spotkania w strasznym zderzeniu z własnym bramkarzem przytomność stracił boczny obrońca Yasser Al Shahrani. Uderzenie kolanem w głowę okazało się na tyle mocne, że nie zagra on już na mundialu. Piłkarz ma złamaną szczękę, kość twarzy oraz uszkodzony ząb. Doszło też do krwotoku wewnętrznego, co poskutkowało koniecznością przeprowadzenia operacji.

Z naszą drużyną nie zagra też kapitan zespołu Arabii Saudyjskiej, Salman Al Faraj. Piłkarz ten ze łzami w oczach schodził z boiska, ponieważ kontuzja mięśniowa w jego wypadku również wykluczy go na resztę turnieju. Po końcowym gwizdku o kulach wrócił jednak na murawę, by razem z kolegami świętować wywalczone z wielkim trudem zwycięstwo nad faworyzowaną Argentyną.

Polska – Meksyk. Mecz do zapomnienia

Mecz Polski z Meksykiem przebiegał pod dyktando El Tri, którzy starali się narzucić Biało-Czerwonym swoje warunki gry. Najlepszą okazję do strzelenia bramki mieli jednak podopieczni Czesława Michniewicza za sprawą rzutu karnego podyktowanego po faulu Hectora Moreno na Robercie Lewandowskim.

Snajper FC Barcelony nie wykorzystał jednak jedenastki, a bohaterem Meksyku został Guillermo Ochoa, który wyczuł intencje Polaka i uratował swój zespół przed stratą bramki. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie, a bezbramkowy remis z pewnością ucieszył Argentyńczyków, którzy mimo porażki wciąż nie stracili szansy na awans z grupy i to z pierwszego miejsca.

Mundial 2022. Terminarz „polskiej grupy”

26 listopada (sobota):

Polska – Arabia Saudyjska (godz. 14:00, Education City Stadium, Ad-Dauha)

Argentyna – Meksyk (godz. 20:00, Lusail Stadium)

30 listopada (środa)

Polska – Argentyna (godz. 20:00, Stadium 974)

Arabia Saudyjska – Meksyk (godz. 20:00, Lusail Stadium)

