Tabele grup C i D po dwóch kolejkach mistrzostw świata. Polacy nie powinni narzekać

Za nami kolejny dzień rywalizacji w ramach mistrzostw świata. Był on ważny głównie ze względu na mecz Polaków oraz ich grupowych rywali. Po spotkaniach Biało-Czerwonych i Arabii Saudyjskiej oraz Argentyny z Meksykiem sytuacja podopiecznych Czesława Michniewicza znacznie się poprawiła. W drugiej grupie natomiast awans do 1/8 finału zapewniła sobie Francja.

Mundial 2022 – tabela grupy C

Największe emocje wzbudzała oczywiście rywalizacja naszej kadry narodowej z ekipą prowadzoną przez Herve Renarda. Choć to Polacy wygrali, taki rezultat wcale nie był oczywisty. Przy wyniku 1:0 po trafieniu Zielińskiego Zielone Sokoły miały przecież rzut karny, ale Szczęsny go obronił. Później saudyjskiego bramkarza pokonał Lewandowski i ustalił wynik spotkania na 2:0.

Identycznym rezultatem zakończyło się spotkanie Argentyny z Meksykiem. Albicelestes znów przez długi czas nie potrafili znaleźć odpowiedniego rytmu, lecz ostatecznie przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Wszystko dzięki Messiemu i Fernandezowi, którzy pokonali Ochoę w drugiej połowie. W efekcie Biało-Czerwoni wysunęli się na prowadzenie w tabeli grupy C, ale nadal nie mogą być pewni awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata.

GRUPA C Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Polska 4 2 1 1 0 2 0 +2 2. Argentyna 3 2 1 0 1 3 2 +1 3. Arabia Saudyjska 3 2 1 0 1 2 3 -1 4. Meksyk 1 2 0 1 1 0 2 -2

Mistrzostwa świata 2022 – tabela grupy D

W grupie D natomiast awans do 1/8 finału mundialu 2022 wywalczyli Francuzi. Oni również nie mieli łatwo z Duńczykami, lecz Mbappe zadbał o to, aby Les Bleus nie ucierpieli. To jego dwa trafienia sprawiły, iż podopieczni trenera Deschampsa cieszyli się ze zdobycia trzech punktów. Ich mecz zakończył się wynikiem 2:1. Dla Duńczyków trafił Christensen. Wcześniej natomiast do rywalizacji przystąpili Australijczycy z Tunezyjczykami. Górą byli Socceroos, którzy zwyciężyli 1:0 po bramce Duke'a.

GRUPA D Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Francja 6 2 2 0 0 6 2 +4 2. Australia 3 2 1 0 1 2 4 -2 3. Dania 1 2 0 1 1 1 2 -1 4. Tunezja 1 2 0 1 1 0 1 -1

