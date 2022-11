Terminarz mundialu 2022. Dziś Polska – Argentyna i inne ciekawe mecze

We wtorek 29 lipca awans do fazy pucharowej mistrzostw świata zapewniły sobie reprezentacje Holandii, Senegalu, Anglii i Stanów Zjednoczonych. Najwięcej emocji dostarczyły starcia Senegalu z Ekwadorem i USA z Iranem, ponieważ decydowały one o tym, która z ekip zamelduje się w 1/8 finału mundialu.

Mundial 2022. Sytuacja w grupie D

Również dzisiaj czekają nas mecze, które wyłonią kolejnych uczestników dalszej fazy czempionatu. Do gry wchodzą drużyny rywalizujące w grupie D, gdzie awans już wcześniej zapewnili sobie Francuzi. Ciekawie zapowiada się za to mecz Australii z Danią, ponieważ Socceroos potrzebują remisu, by zapewnić sobie awans, z kolei europejski zespół wyjdzie z grupy tylko po ewentualnej wygranej. Sprawa skomplikuje się, jeśli Tunezja ogra obrońców tytułu, a Australia przegra lub zremisuje z Danią. Wtedy to drużyna z Afryki zamelduje się w 1/8 finału.

Polska i Argentyna grają o awans

Również w grupie C w grze o wyjście z grupy pozostają wszystkie cztery ekipy. Reprezentacja Polski do przypieczętowania awansu potrzebuje zwycięstwa lub remisu z Argentyną, z kolei ewentualna porażka Biało-Czerwonych sprawi, że wygrana Meksyku w drugim meczu i to przy odpowiednim bilansie bramkowym da nam miejsce w 1/8 finału. Ten awans zapewni nam także remis w meczu rywali, o ile nie przegramy wysoko z Albiceleste.

W grę wchodzi także scenariusz, w którym typowana jako jeden z faworytów do wygrania mistrzostw Argentyna zostanie odesłana do domu już po fazie grupowej. Stanie się tak, jeśli Albiceleste przegrają z Polską. Wtedy to podopieczni Czesława Michniewicza wygrają rywalizację w grupie C, a o drugie miejsce powalczą Saudyjczycy z Meksykanami.

Terminarz mistrzostw świata. Jakie mecze dzisiaj?

30 listopada (środa):

Dobiega końca faza grupowa. Terminarz na kolejne dni

Faza grupowa mistrzostw świata w Katarze potrwa do 2 grudnia włącznie. Do tego czasu swoje mecze rozegrają drużyny rywalizujące w grupach E, F, G i H.

1 grudnia (czwartek):

Chorwacja – Belgia (godz. 16:00)

Kanada – Maroko (godz. 16:00)

Japonia – Hiszpania (godz. 20:00)

Kostaryka – Niemcy (godz. 20:00)

2 grudnia (piątek):

Korea Południowa – Portugalia (godz. 16:00)

Ghana – Urugwaj (godz. 16:00)

Serbia – Szwajcaria (godz. 20:00)

Kamerun – Brazylia (godz. 20:00)

