Mundial 2022: Tabele grup G i H. Ostatnie reprezentacje awansowały do 1/8 finału

Za nami ostatni dzień fazy grupowej mistrzostw świata 2022 w Katarze. W rywalizacji grup G i H, doszło do niemałych sensacji. Swoje spotkania rozegrały dzisiaj Serbia, Szwajcaria, Kamerun, Brazylia, Korea Południowa, Portugalia, Ghana i Urugwaj.

Mundial 2022 – tabela grupy G

Najważniejsza informacja w grupie G jest taka, że Brazylia przegrała swój ostatni mecz z Kamerunem 0:1. Canarinhos w tym spotkaniu byli bezradni, ale pewni awansu. Zabójczy cios Nieposkromione Lwy zadały dopiero w końcówce, a strzelcem bramki był Abubakar, który chwilę później obejrzał czerwoną kartkę.

W drugim spotkaniu tej grupy Serbia zmierzyła się ze Szwajcarią. Początek tego spotkania był naprawdę szalony i obfitował w gole. Ostatecznie to Szwajcarzy triumfowali 3:2 i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata

GRUPA G Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Brazylia 6 3 2 0 1 3 1 +2 2. Szwajcaria 6 3 2 0 1 4 3 +1 3. Kamerun 4 3 1 1 1 4 4 0 4. Serbia 1 3 0 1 2 5 8 -3

Mundial 2022 – tabela grupy H

Emocji również nie brakowało w grupie H, gdzie sensacyjnie Urugwaj odpadł z turnieju. Co prawda Le Celeste zdobyli dwie bramki i wygrali z Ghaną, ale to nie wystarczyło. Kiepska postawa w poprzednich spotkaniach sprawiła, że Luis Suarez i spółka pakują się i wracają do domu.

Do odpadnięcia Urugwaju przyczyniła się Korea Południowa, która sensacyjnie pokonała Portugalię 2:1. Gol na wagę zwycięstwa i awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata strzelił Hwang Hee-Chan w 91. minucie.

GRUPA H Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Portugalia 6 3 2 1 0 6 4 +2 2. Korea Południowa 4 3 1 1 1 4 4 0 3. Urugwaj 4 3 1 1 1 2 2 0 4. Ghana 3 3 1 0 2 5 7 -2

