Terminarz 1/8 finału mundialu. Polska zmierzy się z Francją, a Anglia z Senegalem

W sobotę 3 grudnia poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów tegorocznych mistrzostw świata rozgrywanych w Katarze. Pierwsze swój mecz rozgrywały reprezentacje Holandii i USA. Bohaterem tego spotkania został Denzel Dumfries, który asystował przy bramkach Memphisa Depaya i Daleya Blinda oraz sam wpisał się na listę strzelców. Amerykanie byli w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem Haji'ego Wrighta po genialnej sytuacji Chistiana Pulisicia. Amerykanie przegrali 1:3 i wracają do domu.

W drugim spotkaniu tego dnia Argentyna zmierzyła się z Australią. Zwycięstwo Albiceleste dał nie kto inny jak Leo Messi, który w 35 minucie po zespołowej akcji pokonał Mathewa Ryana. W drugiej połowie bramkarz FC Kopenhagi zrobił prezent Julianowi Alvarezowi, który zdobył bramkę na 2:0. Co prawda Australijczycy strzelili na 2:1, ale to nie wystarczyło, by pokonać lepiej dysponowaną Argentynę.

Mundial 2022: Polska – Francja i Anglia – Senegal

W niedzielę 4 grudnia odbędzie się jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów ostatnich lat. Reprezentacja Polski pierwszy raz po 36 latach wyszła z grupy na mundialu i zmierzy się z Francją. Ostatni raz z tą reprezentacją Biało-Czerwoni zagrali w czerwcu 2011 roku w meczu towarzyskim i przegrali 0:1 po samobójczym trafieniu Tomasza Jodłowca.

W finałach mistrzostw świata graliśmy z Trójkolorowymi tylko raz i było to w 1982 roku, kiedy w meczu o trzecie miejsce wygraliśmy 3:2 po bramkach Andrzeja Szarmacha, Stefana Majewskiego i Janusza Kupcewicza. Trójkolorowi, którzy wygrali grupę D będą faworytem tego spotkania, a drudzy w grupie C Biało-Czerwoni będą musieli zagrać zdecydowanie inaczej niż w fazie grupowej, by zagrozić Francuzom i móc marzyć o awansie do ćwierćfinału.

W drugim spotkaniu tego dnia na boisku zameldują się Anglicy, którzy wyszli z pierwszego miejsca w grupie B i Senegal, czyli druga drużyna grupy A. To będzie pierwszy mecz tych reprezentacji w historii. Nigdy wcześniej Synowie Albionu i Lwy Terangi nie grali przeciwko sobie.

Mistrzostwa świata 2022. Terminarz meczów 4 grudnia:

Polska – Francja, godz. 16:00;

Anglia – Senegal, godz. 20:00.

Oba te spotkania będzie można oglądać na żywo w telewizji na antenie TVP1 i TVP Sport, w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

