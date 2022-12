Polski trener o słowach m.in. Lewandowskiego. „Takie kwestie załatwia się przed meczami”

Po przegranym meczu z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata głośno zrobiło się po wypowiedzi Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego o stylu gry reprezentacji Polski. Kapitan reprezentacji Polski został zapytany m.in. o swoją przyszłość w kadrze. – Do kolejnego mundialu jeszcze daleka droga. Potrzebna jest radość z gry, nawet w niedalekiej przyszłości. Gdy próbujemy atakować, jest inaczej, gdy gramy defensywnie tej radości nie ma – stwierdził kapitan Biało-Czerwonych.

Henryk Kasperczak: Robert Lewandowski nie zwalnia i nie zatrudnia selekcjonera

Dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet poprosili o komentarz do tych słów trenera i medalistę mistrzostw świata Henryka Kasperczaka. Na początku były pomocnik reprezentacji Polski przyznał, że ani on, ani nawet Robert Lewandowski nie zwalnia i nie zatrudnia selekcjonera. – To robi wyłącznie prezes PZPN – podkreślił.

Szkoleniowiec dopytywany o fakt, że z opinią Roberta Lewandowskiego wielu się liczy, ten oznajmił, że wynika to z tego, że piłkarze są najważniejsi. – Trener powinien to wiedzieć, a z piłkarzami rozmawiać – stwierdził, dodając, że jeśli ich rady są sensowe, to powinien z nich korzystać, a jeśli nie, to wysłuchać i przedyskutować.

– Dialog przede wszystkim. Żeby była jasność – mówię o sprawach piłkarskich, a nie finansowych. Obowiązki trenera reprezentacji dotyczą piłki nożnej – podkreślił.

Kasperczak o sugestiach piłkarzy dot. defensywnego stylu gry

Na sugestię, że z wypowiedzi zawodników wynikało, że defensywny styl gry im się nie podobał Henryk Kasperczak zareagował następującymi słowami.

Nawet jeśli, takie kwestie załatwia się przed meczami, a nie po ich zakończeniu. Kiedy piłkarz ma uwagi co do sposobu grania, niech je zgłosi szkoleniowcowi, a ten ma podjąć rozmowę, zaproponować rozwiązanie – zaznaczył.

Według trenera swoje przemyślenia zawodnik powinien wyjawiać w hotelu lub w szatni, a nie przed kamerami, czy w rozmowie z dziennikarzami.

Czy zwalniać Czesława Michniewicza? Kasperczak: zawsze będę stać po ich stronie

Czesław Michniewicz objął reprezentację Polski na krótko przed barażami o udział w mundialu w Katarze. Cele, jakie zostały przed selekcjonerem postawione, czyli najpierw awans na mundial, a później wyjście z grupy zostały wykonane przez niego. Henryk Kasperczak dopytywany, czy powinno dojść do zmiany selekcjonera, odparł, że zawsze będzie stać po stronie trenerów, bo doskonale wie, jak trudna jest to praca. – Nie kojarzę żadnego kraju, w którym zwalnia się selekcjonera po tym, jak wykonał postawione przed nim zadanie – dodał.

Dywagacje o zmianie lub pozostawieniu Czesława Michniewicza nie są nic warte. Mielenie językiem – zakończył.

