Argentyna ograła Chorwację. Messi i spółka meldują się w finale

Dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam na relację na żywo z jutrzejszego półfinału Francja – Maroko. Teraz Leo Messi i spółka czekają na rywala w walce o złoto, którym będzie Maroko lub Francja. Koniec! Argentyna wygrywa 3:0 i melduje się w finale mistrzostw świata! 90. min. +5 Akcja Argentyńczyków zatrzymana przez Chorwatów. 90. min. +4 Teraz gra toczy się w środkowej strefie. 90. min. +3 Orsić kończy akcję niecelnym strzałem. Od bramki zacznie Martinez. 90. min. +3 Fatalne wykonanie rzutu rożnego przez Majera. 90. min. +3 Kolejny rzut rożny dla Chorwatów. 90. min. +2 Martinez wznowił grę długim podaniem. Piłkę przejmuje Livaković. 90. min. +1 Sędzia dolicza pięć minut. 90. min. Correa faulowany na połowie Chorwatów. 89. min. Majer kończy akcję swojego zespołu strzałem z dystansu. Ta próba jednak nie zaskoczyła Martineza. 88. min. Chorwacja w kolejnym ataku pozycyjnym. 87. min. Kilka minut do końca regulaminowego czasu gry i obecnie nic nie wskazuje na to, że Chorwacja jest w stanie strzelić choćby bramkę kontaktową. 86. min. Scaloni przeprowadza kolejne zmiany. Boisko opuszczają Mac Allister i Molina, na murawie meldują się Correa i Foyth. 85. min. Perisić przedłużył piłkę głową, jednak Lovren nie zdołał dojść do futbolówki. Od bramki zacznie Martinez. 85. min. Chorwaci wywalczyli rzut rożny. 84. min. Teraz nieporozumienie w argentyńskiej ekipie, Chorwaci przejęli piłkę. 83. min. Mac Allister dostał świetne podanie, które wykończył niecelnym uderzeniem z półwoleja. 82. min. Albicleste kontrolują przebieg spotkania. 81. min. Modrić opuszcza boisko, zmienia go Majer. 80. min. Zablokowane uderzenie Modricia. 79. min. Argentyńczycy grają pressingiem na połowie rywala, który powoli kreuje kolejny atak. 78. min. Argentyna w dalszym ciągu czujnie w defensywie. Teraz niecelnie uderza Orsić. 77. min. Chorwacja bez pomysłu na atak. 75. min. Perisić fatalnie pudłuje z dystansu. 75. min. Rzut z autu dla Chorwatów na połowie Albiceleste. Zmiana w reprezentacji Argentyny. De Paul i Alvarez schodzą, na boisku pojawiają się Palacios i Dybala. 74. min. Tagliafico przewinił w ataku. 73. min. Perisić uderza z rzutu wolnego, Martinez pewnie łapie piłkę. 72. min. Livaja zmienia Kramaricia. 72. min. Rzut wolny dla Chorwatów w pobliżu pola karnego Argentyńczyków. 71. min. Chorwaci wznowili już grę. Chorwacja na kolanach! Argentyna prowadzi już 3:0 i jest jedną nogą w finale mundialu. Messi dostał podanie, ruszył prawym skrzydłem, ograł Gvardiola, wpadł w pole karne i wyłożył piłkę Alvarezowi, który wpakował piłkę do siatki z kilku metrów. 69. min. Gooool! Alvarez po raz kolejny! 69. min. Chorwacja ma w dalszym ciągu problem z przedarciem się przez argentyńskie zasieki. 68. min. Romero ogląda żółtą kartkę za faul na Petkoviciu. 67. min. Orsić sfaulował rywala, Argentyna zacznie od rzutu wolnego blisko własnej szesnastki. 66. min. Modrić ruszył z akcją i dał się sfaulować. 65. min. Zespół z Ameryki Południowej przejął piłkę i próbuje rozgrywać atak pozycyjny. Po chwili Messi sfaulował rywala, rzut wolny dla Chorwacji. 64. min. Mac Allister faulowany, rzut wolny dla Argentyny. 63. min. Messi dobrze blokowany, Chorwaci zaczną od autu. 62. min. Zamieszanie w polu karnym Argentyny, w końcu jeden z Albiceleste oddalił zagrożenie wybijając piłkę. 62. min. Zmiana w reprezentacji Argentyny. Schodzi Paredes, za niego Lisandro Martinez. 61. min. Modrić faulowany, Chorwaci mają rzut wolny nieopodal pola karnego rywali. 60. min. Gra toczy się głównie na połowie Argentyńczyków, którzy dobrze ustawiają się w defensywie. 59. min. Argentyńczycy zepchnięci na własne pole karne, jednak Chorwaci mają problem z dojściem do sytuacji strzeleckiej. 58. min. Messi uderza z ostrego kąta, ale broni Livaković. 57. min. Chorwaci zmuszeni do biegania za piłką. 57. min. Teraz to Argentyna utrzymuje się przy piłce. 56. min. Chorwaci w kolejnym ataku pozycyjnym, ale Vlasić nie zdołał odegrać do żadnego z kolegów. 55. min. Lovren źle przerzucał do Perisicia. Rzut z autu dla Argentyny. 54. min. Podopieczni Dalicia w ataku pozycyjnym. 53. min. Chorwaci dążą do szybkiego strzelenia bramki kontaktowej. 52. min. Próba kombinacyjnej gry Chorwatów, jednak rywale poradzili sobie z ich atakiem. 52. min. Petković źle dogrywał, Argentyńczycy przejmują piłkę. 51. min. Kolejna zmiana u Chorwatów. Brozović zmieniony przez Petkovicia. 50. min. Vlasić faulowany przez Tagliafico. 50. min. Chorwaci w ataku pozycyjnym. 49. min. Argentyńczycy przy piłce, Mac Allister dograł przed szesnastkę do Messiego, ale ten stracił piłkę. Po chwili futbolówka trafiła pod nogi Paredesa, który uderzył prosto w Livakovicia. 48. min. Modrić za głęboko w pole karne, pewnie piłkę łapie Martinez. 47. min. Vlasić faulowany przed polem karnym rywali, rzut wolny dla Chorwatów. 46. min. Chorwaci konstruują atak pozycyjny. Podwójna zmiana u Chorwatów. Zeszli Sosa i Pasalić, weszli Orsić i Vlasić. Zaczynamy drugą połowę! Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. +4 Martinez posłał długą piłkę w kierunku pola karnego Chorwatów. Ci przejęli futbolówkę. 45. min. +3 Perisić dogrywał piłkę na lewe skrzydło i dograł w szesnastkę, ale mocno niecelnie. 45. min. +2 Podopieczni Scaloniego radzą sobie z kolejnym atakiem pozycyjnym Chorwatów. 45. min. +1 Sędzia dolicza cztery minuty do pierwszej części spotkania. 45. min. Akcja Chorwatów wykończona strzałem Pasalicia w boczną siatkę. 44. min. Chorwaci próbują wyjść z akcją, jednak rywale skutecznie studzą ich zapędy ofensywne. 43. min. Kolejny rzut rożny dla Argentyny. 42. min. Mac Allister świetnie główkował po centrze w pole karne, jednak Livaković przytomnie obronił jego uderzenie. 41. min. Wyraźnie zmotywowana Argentyna ruszyła z kolejnym atakiem. De Paul uderza, piłka po rykoszecie wychodzi na rzut rożny. 40. min. Chorwaci muszą teraz odrobić dwie bramki straty. Póki co nie oddali jeszcze żadnego celnego strzału. Kontra Argentyńczyków, z piłką ruszył Alvarez, który po prebojowym rajdzie wpadł w szesnastkę Chorwatów, dość szczęśliwie ograł kilku rywali i wpakował piłkę do siatki. 39. min. Alvarez! Co za akcja Argentyńczyka! Albiceleste prowadzą już 2:0. 38. min. Juranović wywalczył rzut rożny dla Chorwatów. 38. min. Sosa zagrywał w pole karne, dobrze wybijał Romero. 37. min. Chorwaci ponownie szybko tracą piłkę przed polem karnym rywali. 36. min. Złe podanie Sosy i Argentyńczycy przejęli piłkę. 35. min. Teraz Chorwaci będą musieli się otworzyć i poszukać trafienia wyrównującego. Świetnie wykorzystana jedenastka przez Messiego, bardzo precyzyjne uderzenie w prawy górny róg i jest 1:0 dla Argentyny. 34. min. Goool! Messi wykorzystuje jedenastkę i Argentyna obejmuje prowadzenie! Za chwilę Leo Messi będzie miał okazję do otworzenia wyniku spotkania. Podanie za plecy Chorwatów, sam na sam z Livakoviciem wyszedł Alvarez, który został sfaulowany przez bramkarza. Sędzia dyktuje jedenastkę. 32. min. Rzut karny dla Argentyny! 31. min. Perisić wpadł w pole karne i próbował przelobować Martineza, jednak była to mocno nieudana próba. 30. min. Martinez uratował swój zespół przed rzutem rożnym. Aut dla Chorwatów. 29. min. Tagliafico mocno niecelnie zagrywał do Mac Allistera. Livaković zacznie od bramki. 28. min. De Paul dogrywał do Alvareza, jednak wracający Modrić oddalił zagrożenie. 28. min. Modrić dogrywa w pole karne, wybijają Argentyńczycy. 27. min. Kontra Chorwatów, Kramarić faulowany w pobliżu pola karnego rywali. Będzie rzut wolny. 26. min. Argentyńczycy wyraźnie się rozkręcają i są coraz bardziej aktywni. 25. min. Fernandez przymierzył z dystansu, ale Livaković zdołał na raty obronić jego uderzenie. 24. min. Teraz przy piłce Chorwaci, którzy zmuszają rywali do biegania za futbolówką. 23. min. Gvardiol niepewnie wybijał, ale bez konsekwencji. Livaković przy piłce. 22. min. Argentyna rozgrywa na połowie Chorwatów, po chwili Messi spróbował przyspieszyć akcję krótkim zagraniem, ale podanie zostało zablokowane. 20. min. Argentyńczycy mają problem z przeniesieniem akcji pod pole karne Chorwatów. Ci są bardzo czujni w defensywie. 19. min. Mac Allister dał sobie odebrać piłkę w środkowej strefie. Po chwili Romero przerywa akcję rywali faulem. 18. min. Fatalne podanie Sosy w kierunku pola karnego. Martinez zacznie od bramki. 17. min. Martinez dalekim podaniem szukał Alvareza, jednak bez powodzenia. 16. min. Akcję Chorwatów niecelną główką kończy Lovren. 16. min. Juranović próbował dogrywać z lewego skrzydła, ale został zablokowany. Rzut rożny dla Chorwacji. 16. min. Chorwaci w dalszym ciągu utrzymują się przy piłce i konstruują atak pozycyjny. 15. min. Akcja przeniosła się pod drugą bramkę. Rzut z autu dla Chorwatów. 14. min. Messi pada na linii pola karnego, jednak według sędziego nie było faulu. Gramy dalej. 13. min. Argentyna rusza z kontrą, która została zatrzymana faulem Modricia na Mac Allisterze. 12. min. Romero wybija piłkę za linię boczną. Od autu zaczną Chorwaci. 11. min. Podanie do Sosy, ten jednak dobrze blokowany i zmuszony do wycofania piłki. 10. min. Za nami 10 minut spotkania. Żadna z drużyn nie wykreowała jeszcze dogodnej okazji bramkowej. 9. min. Teraz Chorwaci w ataku pozycyjnym, ale rywale zdołali odebrać im piłkę. 8. min. Chorwaci nerwowo w środku boiska, ale Argentyńczycy i tak nie zdołali przejąć piłki. 7. min. Tagliafico faulowany i rzut wolny dla Argentyny. 6. min. Argentyńczycy wymieniają podania na połowie Chorwatów. Teraz nieporozumienie i Livaković zacznie od bramki. 5. min. Teraz z lewej strony w pole karne dogrywał Perisić. Martinez pewnie wyłapał piłkę. 4. min. De Paul szukał długim podaniem kolegów, jednak Livaković czujny w bramce. 4. min. Albiceleste przy piłce, kreują atak pozycyjny. 3. min. Molina ruszył prawym skrzydłem i dogrywał w szesnastkę, jednak nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 2. min. Argentyńczycy próbują teraz gry pressingiem co przynosi efekt, bo Mac Allister przejął piłkę. 1. min. Przy piłce Chorwaci i od razu szybki przerzut do przodu. Argentyna oddala zagrożenie. Zaczynamy pierwszy półfinał mistrzostw świata w Katarze! 19:57 Przywitanie piłkarzy i za chwilę zaczynamy! 19:54 Czas na hymny narodowe! 19:53 Piłkarze obu drużyn wychodzą na murawę. 19:50 Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już za 10 minut. 19:47 Argentyńczycy też już po rozgrzewce:



twitter.com 19:45 Podopieczni Zlatko Dalicia przygotowują się do meczu:



twitter.com 19:41 Chorwaci zaskoczeni są wynikami, jakie osiąga ich reprezentacja w Katarze:



Marek Jóźwiak dla „Wprost”: Awansu do półfinału nikt się nie spodziewał, nawet sami Chorwaci 19:37 Tak z kolei prezentuje się podstawowa jedenastka reprezentacji Chorwacji:



twitter.com 19:32 W takim składzie zagra reprezentacja Argentyny:



twitter.com 19:30 Do rozpoczęcia meczu zostało pół godziny! 17:04 Początek pierwszego półfinału mundialu w Katarze już o godz. 20. Na relację na żywo z tego starcia zapraszamy od godz. 19:30!

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata reprezentacja Argentyny była wymieniana w gronie faworytów do końcowego triumfu. I chociaż Albiceleste mundial zaczęli od sensacyjnej porażki z Arabią Saudyjską, to w kolejnych spotkaniach prezentowali się coraz lepiej. Pewne wygrane z Meksykiem, Polską, Australią oraz trudna przeprawa z Holandią zaprowadziły podopiecznych Lionela Scaloniego aż do półfinału, gdzie przyjdzie im zmierzyć się z Chorwacją.

Argentyna – Chorwacja. Kto faworytem?

Chorwaci wprawdzie cztery lata temu sięgnęli po wicemistrzostwo świata, ale przed startem mundialu w Katarze raczej mało kto upatrywał ich w roli pretendenta do powtórzenia tego osiągnięcia. Luka Modrić i spółka potwierdzili jednak, że stanowią zgrany kolektyw, a po remisach z Marokiem i Belgią oraz ograniu Kanady awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału po rzutach karnych odesłali do domu Japończyków, z kolei w ćwierćfinale w podobnych okolicznościach przekreślili marzenia Brazylijczyków.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego faworytem meczu wydają się Argentyńczycy, którzy mają w swoich szeregach świetnie dysponowanego Lionela Messiego. Chorwaci z kolei w starciu z Brazylią potwierdzili, że potrafią grać z teoretycznie silniejszymi zespołami, co zapowiada emocjonujące spotkanie, którego stawką jest finał czempionatu.

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Argentyny

Bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (Rive Plate), Geronimo Rulli (Villarreal)

Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (Rive Plate), Geronimo Rulli (Villarreal) Obrońcy: Marcon Acuna (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atletico Madryt), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon)

Marcon Acuna (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atletico Madryt), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon) Pomocnicy: Rodrigo De Paul (Atletico Madryt), Angel Di Maria (Juventus), Enzo Fernandez (Benfica), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Guido Rodriguez (Real Betis), Thiago Almada (Atlanta City)

Rodrigo De Paul (Atletico Madryt), Angel Di Maria (Juventus), Enzo Fernandez (Benfica), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Guido Rodriguez (Real Betis), Thiago Almada (Atlanta City) Napastnicy: Julian Alvarez (Manchester City), Paulo Dybala (AS Roma), Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Correa (Atletico Madryt)

Mistrzostwa świata. Kadra reprezentacji Chorwacji

Bramkarze: Dominik Livaković (Dinamo Zagrzeb), Ivica Ivusić (NK Osijek), Ivo Grbić (Atletico Madryt)

Dominik Livaković (Dinamo Zagrzeb), Ivica Ivusić (NK Osijek), Ivo Grbić (Atletico Madryt) Obrońcy: Domagoj Vida (AEK Ateny), Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg), Borna Barisić (Rangers FC), Josip Juranović (Celtic Glasgow), Josko Gvardiol (RB Lipsk), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisić (Bayern Monachium), Martin Erlić (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagrzeb)

Domagoj Vida (AEK Ateny), Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg), Borna Barisić (Rangers FC), Josip Juranović (Celtic Glasgow), Josko Gvardiol (RB Lipsk), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisić (Bayern Monachium), Martin Erlić (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagrzeb) Pomocnicy: Luka Modrić (Real Madryt), Mateo Kovacić (Chelsea Londyn), Marcelo Brozović (Inter Mediolan), Mario Pasalić (Atalanta Bergamo), Nikola Vlasić (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt), Luka Sucić (FC Salzburg)

Luka Modrić (Real Madryt), Mateo Kovacić (Chelsea Londyn), Marcelo Brozović (Inter Mediolan), Mario Pasalić (Atalanta Bergamo), Nikola Vlasić (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt), Luka Sucić (FC Salzburg) Napastnicy: Ivan Perisić (Tottenham Hotspur), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Bruno Petković (Dinamo Zagrzeb), Mislav Orsić (Dinamo Zagrzeb), Ante Budimir (Osasuna Pampeluna), Marko Livaja (Hajduk Split)

