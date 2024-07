Miała walczyć o medal, teraz walczy o sprawiedliwość. Afera skończy się szczęśliwie?

Przypomnijmy, że w poniedziałek Dorota Borowska została wykreślona z listy kadry olimpijskiej, która będzie reprezentować Polskę na igrzyskach w Paryżu. Powód? Złamanie przepisów antydopingowych. Jak się okazało, w próbce z czerwca b.r. wykryto clostebol, steryd anaboliczny, znajdujący się na liście zakazanych środków.

Paryż 2024: Dorota Borowska będzie oczyszczona z zarzutów?

Jak informuje Tomasz Kalemba z Interii, Borowska może jednak pojechać do Paryża. U Polki stwierdzono naprawdę niewielkie przekroczenie norm, a co najistotniejsze w tej sytuacji, zakazany specyfik mógł znaleźć się w organizmie ze względu na… maść dla psa, z którą miała styczność kajakarka. Wystarczyło dotknięcie pupila.

Decyzja WADA ma zapaść w przyspieszonym trybie. Borowska ma zaświadczenie od weterynarza, że maść ze wspomnianą, nielegalnym środkiem, została przepisana. Trudno było przewidywać, że do tak – trzeba przyznać – kuriozalnego zamieszania, może dojść za sprawą chęci pomocy czworonogowi. A jednak.

Decyzja ws. Borowskiej powinna zapaść jeszcze w tym tygodniu. Polka ma wybrać się z pupilem do Strasbourga. Tam zostaną przeprowadzone badania na obecność nielegalnego specyfiku w sierści psa. To będzie najprawdopodobniej równoznaczne z przywróceniem medalistki mistrzostw świata i Europy do olimpijskiej rywalizacji w Paryżu.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 213 osób. 113 kobiet oraz 100 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole. Warto dodać, że w reprezentacji Polski będzie również 251 osób współpracujących, z czego aż 110 trenerów.

