Trener Egiptu ocenił mecz z Polakami na igrzyskach. Ważne słowa o siatkarzach

Wygraną w trzech setach reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła turniej olimpijski. Drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia wygrała z Egiptem, patrząc rankingowo, najsłabszym zespołem w grupie 12. reprezentacji na igrzyskach.

Fernando Munoz Benitez dla Wprost o meczu Polska – Japonia

Dwa pierwsze sety były jednak zaskakująco wyrównane. Polacy i Egipcjanie długo przeciągali się wynikowo. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Biało-Czerwoni potrafili jednak sprawić, że w obu setach łapali kilkupunktową serię, dającą komfort. Dzięki temu, Egipcjanie, nieźle grający na początkowej i środkowej fazie seta, w tej najważniejszej musieli uznać wyższość mistrzów Europy.

Trener Egiptu Fernando Munoz Benitez specjalnie dla Wprost podsumował w kilku zdaniach to, co było kluczowe w rywalizacji jego zespołu z Polakami.

– To był pierwszy mecz igrzysk i nie jest łatwo wejść w takie spotkanie od razu, na tym najwyższym poziomie. My sporo pracujemy nad naszym systemem, to było widać na boisku. Mieliśmy rozsądną, własną strategię na mecz z Polską. W kluczowych momentach dwóch pierwszych setów to doświadczenie było jednak po stronie Polaków. Dodatkowo serwis reprezentacji Polski był bardzo dobry, dawał przewagę właśnie w tych najważniejszych sytuacjach – przyznał dla Wprost po meczu z Polakami trener Egiptu.

We wspomnianym elemencie zagrywki świetnie spisywali się Mateusz Bieniek czy Wilfredo Leon. Jeśli nie kończyło się na bezpośrednich punktach, to na mocnym uderzeniu, odrzucającym od siatki rywali. Dzięki temu Polacy mogli pokusić się o dobrze ustawiony, skuteczny blok – również duży atut na inaugurację IO w Paryżu.

Paryż 2024: Komunikat PZPS ws. kontuzji Tomasza Fornala

Mecz Polska – Egipt przyniósł również uraz lidera Polaków Tomasza Fornala. Przyjmujący w trakcie trzeciego seta po jednej z akcji podkręcił nogę. Jak groźna jest to kontuzja?

„Podczas wczorajszego meczu z reprezentacją Egiptu Tomasz Fornal doznał urazu skrętnego lewego stawu skokowego. W przeprowadzanych badaniach nie stwierdzono złamań, wykazały one uszkodzenia aparatu więzadłowego. Sztab medyczny będzie w najbliższych dniach monitorował sytuację i dołoży wszelkich starań, aby Tomasz jak najszybciej wrócił do rywalizacji na boisku” – podano w niedzielnym komunikacie na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Polscy siatkarze do gry wracają za to w najbliższą środę. Dokładnie 31 lipca, o nietypowej meczowo porze, bo już 9:00 rano, Polacy w hitowym starciu zagrają z Brazylijczykami. Warto przypomnieć, że Brazylia na inaugurację IO 2024 przegrali 1:3 z Włochami. Druga porażka może im mocno utrudnić sytuację w kontekście walki o awans do fazy pucharowej turnieju.

