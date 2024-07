Iga Świątek otrzymała cios w trakcie meczu. Rywalka nie wytrzymała na korcie

Mecz Polki z Amerykanką, zgodnie z przewidywaniami, przyniósł sporo emocji. Danielle Collins pokazała, że nieprzypadkowo zalicza swój najlepszy sezon w dotychczasowej karierze. A na pewno taki, w którym zanotowała najwięcej wygranych. Reprezentantka USA mocno nacisnęła na Igę Świątek, co w Paryżu nie jest taką łatwą sztuką.

Paryż 2024: Iga Świątek otrzymała cios od Danielle Collins

Można było jednak odnieść wrażenie, że po wygranym drugim secie, Polka nieco wyprowadziła z równowagi swoją przeciwniczkę. Świątek poprosiła po partii przegranej 2:6 o przerwę toaletową. Tenisistka zniknęła z kortu, a Amerykanka czekała na powrót liderki rankingu WTA. Nie ulega wątpliwości, że to mogło rozregulować tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych.

Ostatecznie po powrocie stosunkowo szybko zrobiło się 4:0 z podwójnym przełamaniem na korzyść Świątek. Zaskakująca sytuacja miała miejsce w pierwszym gemie trzeciego seta, kiedy to Amerykanka… wyprowadziła cios Polki. Dokładniej rzecz ujmując, Świątek dostała piłką, Collins trafiła prosto w swoją przeciwniczkę.

Amerykanka przeprosiła, przechodząc na stronę Polki. Kibice byli nieco skonsternowani całą sytuacją, kto wie, czy nie była ona kluczowa w kontekście późniejszych wydarzeń. Collins była wyraźnie wyprowadzona z równowagi. Dodatkowo później pojawiły się problemy zdrowotne Amerykanki, po których ostatecznie zakończyła mecz kreczem. Trzeba przyznać, zaskakujący obrót wydarzeń, patrząc na przebieg drugiego seta.

Oczywiście internauci błyskawicznie dostrzegli, że Polka dostała nowych sił po groźnie wyglądającym trafieniu piłką. Ten cios został nawet z humorem przerobiony.

Dodajmy, że Collins swoim zagraniem nie zrobiła nic, co byłoby nie w zgodzie z regulaminem, czy wbrew panującym zasadom. Pozostał jednak lekki zgrzyt po zachowaniu Amerykanki, w całokształcie, co do trzeciego seta.

Z kim w półfinale igrzysk w Paryżu zagra Iga Świątek?

W meczu półfinałowym igrzysk w Paryżu rywalką Polki będzie Qinwen Zheng. Chinka, będąca siódmą tenisistką światowych list, pokonała w środę po pasjonującym, trwającym ponad trzy godziny (!) meczu Angelikę Kerber. Niemka z polskimi korzeniami walczyła bardzo dzielnie, przegrywając ostatecznie decydującą partię 6:7, w tie-breku 6:8.

Dla tej doświadczonej tenisistki był to też ostatni mecz w zawodowej karierze, tuż przed startem turnieju olimpijskiego Kerber poinformowała bowiem, że kończy z grą w tenisa.

