Starty Polek i Polaków na igrzyskach niedziela 4 sierpnia. Nowicki i Fajdek poprawią się?

W niedzielę 4 sierpnia do akcji wkroczą polscy młociarze, którzy co prawda w eliminacjach nie wypełnili minimum kwalifikacyjnego, ale udało im się zakwalifikować do finału. Ponadto odbędą się eliminacje w rzucie młotem kobiet, biegu na 110 m ppł. Ponadto swój mecz rozegrają siatkarki, czy koszykarze 3x3.

Terminarz startów Polaków, niedziela 4.08

Igrzyska olimpijskie można śledzić na antenie TVP, TVP Sport oraz Eurosportu. Ponadto transmisje na żywo ze wszystkich dyscyplin dostępne są w platformie MAX.

9:00 – Golf, IV runda: Adrian Meronk

10:00 – ujeżdżenie indywidualnie, finał: ew. Katarzyna Milczarek, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Sandra Sysojeva

10:05 -3000 m z przeszkodami K, eliminacje: Alicja Konieczek, Aneta Konieczek, Kinga Królik

10:20 – rzut młotem K, eliminacje (grupa A): ew. Malwina Kopron, Anita Włodarczyk

10:55 – 200 m K, eliminacje: Kristina Cimanouska, Martyna Kotwiła

11:45 – rzut młotem K, eliminacje (grupa B): ew. Malwina Kopron, Anita Włodarczyk

11:50 – 110 m ppł M, eliminacje: Damian Czykier, Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański

11:50 – Szermierka, floret drużynowo M, I runda: Polska

13:40 – Szermierka, floret drużynowo M, miejsca 5.-8. ew. Polska

14:00 – Kolarstwo szosowe K: Marta Lach, Katarzyna Niewiadoma, Agnieszka Skalniak-Sójka

14:50 – Szermierka, floret drużynowo M, półfinały ew. Polska

15:30 – Boks, kat. 57 kg K, ćwierćfinał: Julia Szeremeta

15:30 – kayak cross M, przedbiegi: ew. Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig

16:00 – Szermierka, floret drużynowo M, miejsca 7.-8., 5.-6. ew. Polska

16:45 – kayak cross K, przedbiegi: ew. Klaudia Zwolińska

18:00 – KOSZYKÓWKA 3x3 faza grupowa M: Łotwa – Polska

18:30 – 50 m stylem dowolnym K, finał: ew. Katarzyna Wasick

19:10 – Szermiarka, floret drużynowo M, o brązowy medal ew. Polska

19:12 – 4x100 m stylem zmiennym M, finał: ew. Polska

19:35 – 4x100 m stylem zmiennym K, finał: ew. Polska

20:30 – rzut młotem M, finał: ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki

20:30 – Szermierka, floret drużynowo M, finał – ew. Polska

21:00 – Siatkówka K: Brazylia – Polska

21:30 – KOSZYKÓWKA 3x3: baraż M: ew. Polska

