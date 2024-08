Julia Szeremeta dopytywana o Konfederację. „Zostałam w to lekko wplątana”

Julia Szeremeta stała się nagle jedną z najpopularniejszych atletek ostatnich tygodni. Pięściarka zrobiła furorę podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobywając medal w kategorii do 57 kilogramów. Po powrocie czekało na nią wiele spotkań. Ku zaskoczeniu kibiców wraz z pozostałymi srebrnymi medalistkami może cieszyć się z mieszkania od sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Julia Szeremeta tłumaczy start w wyborach z listy Konfederacji

Pierwsza polska medalistka olimpijska w boksie po przylocie do kraju chętnie uczestniczy w wywiadach dla dużych stacji. Tematami najczęściej poruszanymi w jej kontekście są między innymi kontrowersje hormonalne i sprawa jej finałowej przeciwniczki Lin Yu-Ting, a także Imane Khelif. Szeremeta stwierdziła, że MKOl powinien przeprowadzić dokładne testy, a aby wyjaśnić głośną sprawę.

Innym tematem obecnym w przestrzeni medialnej jest jej zaangażowanie polityczne. W 2023 roku Julia Szeremeta startowała w wyborach samorządowych z list Konfederacji. Była kandydatką do Sejmiku Województwa Lubelskiego, lecz uzyskała tylko 1409 głosów, co nie dało jej mandatu. Prawdopodobnie, gdyby nie sukces w Paryżu, to o tym wątku nikt by dziś nie rozmawiał. Zapytana o okoliczności startu w „Kanale Sportowym” Szeremeta stwierdziła, że dała się namówić, robiąc to „na odczepnego”.

– Zostałam w to lekko wplątana, może nieświadomie. Tak naprawdę miałam jedną propozycję, drugą i mówiła mi o tym jedna osoba, później druga i ja, tak naprawdę, żeby mi dali spokój, powiedziałam, że dobra. Tak naprawdę za bardzo nie uczestniczyłam w tym, bo ani nie wstawiałam tego za bardzo w media i tak dalej, nie angażowałam się, bo tak naprawdę mnie polityka nie interesowała i nie interesuje dalej – powiedziała pięściarka.

Trener Julii Szeremety nie popierał jej startu w wyborach

Julia Szeremeta dodała, że przez decyzję o starcie pokłóciła się z trenerem, który wychodził z założenia, że angaż w politykę może mieć dla niej zły skutek w przyszłości.

