Przewodniczący MKOL-u spotkał się z Polakiem. Nie krył podziwu dla „dzielnego” zawodnika

Mateusz Sochowicz podczas listopadowej próby przedolimpijskiej wjechał w zamontowaną na torze bramkę i doznał pęknięcia rzepki w prawej nodze. Saneczkarz przeszedł operację i rehabilitację, a trzy miesiące po odniesieniu kontuzji wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Polak startujący w jedynkach zajął 25. miejsce, tym samym wyprzedzając dziewięciu rywali.

Pekin 2022. Szef MKOL-u spotkał się z Sochowiczem

Postawę Sochowicza, który rywalizował na igrzyskach na tym samym torze, na którym doznał groźnej kontuzji, docenił przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Thomas Bach spotkał się z Polakiem w Yanging, gdzie odbywają się konkurencje saneczkowe. – Mocny i dzielny z pana człowiek – powiedział do niespełna 26-letniego zawodnika, który występem w Pekinie pobił swoje osiągnięcie z Pjongczangu, kiedy to był 27.

Bach już podczas styczniowej wizyty w Warszawie przekazał prezesowi Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Zdzisławowi Ingielewiczowi pamiątkowy zegarek MKOl, prosząc go o przekazanie upominku Sochowiczowi. – Zegarek ma swoje ważne miejsce wśród moich sportowych pamiątek, dlatego nie noszę go na co dzień – powiedział później zawodnik.

Pekin 2022. Saneczkarstwo na igrzyskach

Tegoroczną rywalizację saneczkarzy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zdominowali Niemcy, którzy sięgnęli po złote medale w jedynkach mężczyzn (Johannes Ludwig) i jedynkach kobiet (Natalie Geisenberger). Nasi zachodni sąsiedzi wywalczyli także złoto i srebro w dwójkach mężczyzn. Tę konkurencję wygrali Tobias Wendl i Tobias Arlt, a drugie miejsce zajęli Toni Eggert i Sascha Benecken.

